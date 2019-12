Er det noe liv i byen etter julekvelden?

Sjelden er det så stille i Stavangers gater som første juledags formiddag. Men om man ser godt etter, finnes det liv. Litt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lava (3) har fått hjemmesydd Frost-kostyme av moren. Første juledag skal hun endelig få se «Frost 2» på kino med morfar Jone Hatteland og mormor Linda Hatteland. Foto: Carina Johansen

Elisabeth Bie Journalist

Se flere bilder nederst i artikkelen.

Noen må ut og lufte hunden. Andre må ut i sykkelshortsen og trø av seg gårsdagens ribbefett og riskrem. Noen har småbarn som våkner grytidlig, uansett om det er fridag og dagen derpå. Da tar man gjerne en trilletur mens andre slapper av i høytiden.

Bensinstasjoner er jo åpne. Brustadbua også. Etter hvert kjører det noen busser gjennom de tomme gatene også, med litt passasjerer om bord.

I Joker-butikken i Jelsagata på Storhaug er det også åpent. Hver eneste dag hele året. Butikken åpnet klokka 8, og allerede klokka 08.05 kom den første kunden inn, ifølge butikkmedarbeider Morten Tokerud.

– Det var en som skulle ha røyk. Det går mye i det tidlig på dagen, røyk og snus. Ellers har det vært en del innom for å kjøpe fløte. Og grønnsaker. Det er nok nye julemiddager på gang rundt omkring, sier han.

Påfyll etter treningsøkten

Det lukter liflig nybakt i butikklokalet. En som har latt seg friste, er Tor Erik Ims fra Våland. Han våknet tilfeldigvis allerede klokka 7, følte seg fortsatt mett etter gårsdagens julemiddag med tilbehør, og bestemte seg derfor for å ta en treningsøkt på treningsstudioet. Nå trenger han påfyll, og noen nystekte kaker med nøttestrø passer utmerket som mellommåltid før neste julemiddag.

I Stavanger sentrum er gatene tomme, og blanke etter regn. Men på å den tyrkiske restauranten Pasha i Verksgata er det både flammer og liv bak vinduene. De åpner dørene klokka 11 som vanlig. Grillen er i gang, det lukter fristende i lokalet.

Før i tiden var det 2. juledag som var dagen for julefilmpremierene på kino. Nå er den framskyndet til 1. juledag. Den første forestillingen av «Frost 2», som er ventet å bli julens største publikumsdrager, starter allerede klokka 12.30. Kinoen på på Sølvberget åpner ikke dørene før klokka 12, men allerede et kvarter før står det to-tre kinogjengere med «Frost 2»-billetter i lomma utenfor og venter.

I Prostebakken ligger Deli de Luca og 7-Eleven rett overfor hverandre. Begge er åpne, men det er ikke en kunde å se. Heller ikke på den åpne 7-Eleven på Skagenkaien er det noe liv. Det er det derimot på Burger King. Klokka 11.30 er to ansatte allerede i gang med å diske opp burgermenyer.

Lokalets foreløpig eneste gjester er en familie bestående av foreldrene Espen Thomsen og Edelynn Navarro, og barna Emma Sofie (3) og Noah (8 måneder).

– Vi havnet her helt tilfeldig, forklarer Espen Thomsen.

– Noah er forkjølet, og vi måtte på apoteket for å hente medisiner. Så ble vi sultne. Og her var det åpent.

Tidlig start i julehuset på Skagenkaien

Så hører vi musikk fra Skagenkaien. I det julepyntede huset til Beverly er det liv. Utenfor sitter to karer og drikker kaffe i varmen fra varmeovnene. Til musikken på anlegget går Tobias Torstrup rundt og tørker av bordene og gjør klar til storinnrykk litt senere på dagen.

– Vi har åpent hver dag hele året, i dag åpnet vi klokka 11. Det var stappfullt her i går på julaften. Hele kvelden! sier han.

Først ved 16-tiden får Beverly konkurranse fra utestedene som åpner i Fargegata.

Så har endelig kinoen åpnet dørene. Og her koker det! Småjenter i Elsa-kostymer er det mange av. Og køene er lange både for å kjøpe billetter og for å betale for snopet.

Deli de Luca i Klubbgata har vært åpen et par timer. Nystekte kaker er på plass i hyllene. Nå venter Axel Chalecki bare på at kundene skal komme. Foto: Carina Johansen

De skulle på apoteket, men så ble de sultne. Edelynn Navarro, fra venstre, Espen Thomsen, Noah og Emma Sofie fant mange ledige bord på Burger King på Torget. Foto: Carina Johansen

Danske Jan Skovgaard har jobbet i Stavanger siden midten av desember, og nyter en kopp kaffe utenfor Beverly før klokka 12 1. juledag. Foto: Carina Johansen

7-Eleven på Skagenkaien. Åpent fra klokka 6 hver dag, men ikke et menneske i lokalet 1. juledag formiddag. Foto: Carina Johansen

På Sølvberget fant vi folk! 10 minutter før første forestilling av «Frost 2» var det lange køer for å betale for snop i kinokiosken. Foto: Carina Johansen

Tor Erik Ims har tatt veien fra Våland til Storhaug for å fylle på med karbohydrater etter morgenens treningsøkt. Nystekte kaker og croissanter fristet mest. Foto: Carina Johansen

Nima Bakk Ramsnes serverer dagens første kunder på Burger King på Torget i Stavanger. Foto: Carina Johansen

Publisert: Publisert 25. desember 2019 14:34 Oppdatert: 25. desember 2019 15:11