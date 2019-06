Småflyet som styrtet utenfor Mandal var hjemmehørende på Sola

Det er politiet i Agder som melder dette i en pressemelding lørdag kveld.

Småflyet, av typen Piper 28, var på oppdrag for Agder politidistrikt i forbindelse med søket etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferja Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag da det styrtet. Tre personer er hentet opp av sjøen etter ulykken.

To skal være lettere skadet, status på den siste som var om bord er foreløpig ukjent.

Samling på Sola

Leder Stein Olaussen i Sola Flyklubb bekrefter overfor Aftenbladet at to av de som var om bord i flyet, er medlemmer i Sola Flyklubb. Den tredje skal være medlem i Kjevik Flyklubb.

Ifølge Olaussen har mesteparten av styret allerede vært samlet på Sola lørdag kveld.

– Det er veldig trist det som er skjedd. Vi har ennå ingen detaljer om hvordan det har gått med de tre. Vi håper det beste, og vil samles igjen søndag når vi har fått mer informasjon om hendelsesforløpet, sier Olaussen.

– Hender det ofte at dere blir bedt av politiet om å bistå på slike oppdrag?

– Det hender ikke så veldig ofte. Når det skjer, går henvendelsen via Flytjenesten, som sorterer under Norsk luftsportsforbund.

To av de skadde skal være fraktet til sykehuset i Kristiansand, den siste til Oslo.

Klokken 21.40 melder Sørlandet sykehus at de to pasientene de har fått inn etter flyulykken skal være lettere skadd.

Flyulykke i Mandal 22.06.19 kl 1600, to menn mottatt på Kristiansand sykehus, begge lettere skadd. — SSHF akuttmottak (@Akuttmottak) June 22, 2019

Henvendte seg først til Kjevik

– I forbindelse med søk etter antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag, henvendte Agder politidistrikt seg til Kjevik Flyklubb for å rekvirere et fly til søk. Dette flyet som vi normalt bruker i denne type oppdrag var på service. Dermed fikk vi bistand fra et fly hjemmehørende på Sola, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl.

Ifølge VG fikk Hovedredningssentralen melding om at flyet var savnet klokken 16.09, og det ble umiddelbart igangsatt leting. Flyvraket er ikke funnet, men HRS er sikre på at alle som var om bord er gjort rede for.

KV Nornen og to Sea King helikoptre, samt flere båter og fartøyer deltok i søket etter småflyet.

– Helikoptre lokaliserte tre personer som man antar har vært i flyet. Disse ble transportert til sykehus i Kristiansand og Oslo, sier Sjustøl i Agder politidistrikt.

– Vi vil nå etterforske saken og samarbeide med Statens Havarikommisjon for å finne årsaken til hendelsen. De pårørende er informert, fortsetter han.