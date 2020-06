Trener forgrep seg på spiller: Dømt til 15 måneders fengsel

Mannen i 40-årene har i en årrekke trent aldersbestemte lag. Nå fradømmes han retten til å fortsette.

Tiltalte erkjente tidlig straffskyld, men nektet å forklare seg i retten. Foto: Fredrik Refvem

Cornelius Munkvik Journalist

En mann i 40-årene er i Stavanger tingrett dømt til 1 år og 3 måneders ubetinget fengsel blant annet for å ha befølt en jente han var trener for. Overgrepene skjedde i forbindelse med trening.

I tillegg dømmes den tidligere treneren for å ha utvist seksuelt krenkende adferd og for å ha oppbevart og også produsert overgrepsmateriale. Noen av bildene som ble funnet hjemme hos tiltalte viste grove overgrep mot barn.

– Jeg synes dommen er i overkant streng sett i sammenheng med at han i tillegg fradømmes retten til å inneha stilling rettet mot barn. Jeg vil drøfte dommen sammen med min klient og deretter ta stilling til en eventuell anke, sier mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, til Aftenbladet.

Var redd

Tiltalte ble oppsagt fra klubben han var trener i da forholdet han nå dømmes for ble kjent. Han erkjente tidlig straffskyld, men da rettssaken startet, nektet han å forklare seg. I retten sa tiltalte at han ikke ville forklare seg så lenge det var tilhører i saken. Så lenge retten ikke ble lukket avsto derfor tiltalte å avstå fra å kommentere anklagene han har rettet mot seg.

Det retten fikk høre var tilrettelagte avhør tatt av de fornærmede jentene i saken. Jenta han trente var under 16 år gammel da overgrepene skjedde. I det tilrettelagte avhøret forklarte hun at hun var redd det ville få konsekvenser for hennes karriere om hun ikke gjorde slik tiltalte sa.

Tiltaltes forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, sier til Aftenbladet at dommen vil bli vurdert anket. Foto: Jonas Haarr Friestad

Retten finner også at overgrepene skjedde i situasjoner fornærmede vanskelig kunne flykte fra.

Diskutere og planla

Blant bevisene i saken er meldinger som er sendt mellom tiltalte og fornærmede på sosiale medier. Tiltalte lagret nemlig flere meldinger. Flere hundre av disse meldingene ble også sendt til en annen person – en person tiltalte chattet med på skype.

Tiltalte trodde at denne personen var en kvinne, og han omtalte henne som «herskerinne». Politiet mener imidlertid at denne skype-brukeren er en mann. Nærmere bestemt en lærer bosatt i nordfylket.

I dommen fra Stavanger tingrett står det at tiltalte og den andre skype-brukeren diskuterte og planla hvordan tiltalte skulle beføle fornærmede.

For dette er nå også personen tiltalte chattet med tiltalt.

Straffskjerpende

At den tidligere treneren har chattet med andre om overgrepet mot spilleren er straffskjerpende. Skjerpende er det også at tiltalte har utnyttet sin posisjon som trener. I dommen pekes det også på den store aldersforskjellen mellom tiltalte og fornærmede. Også dette er straffskjerpende.

Den fornærmede jentas bistandsadvokat, advokat Helene Haugland i Advokatfirmaet Bull Årstad. Foto: Kristian Jacobsen

Aktor i saken, politiadvokat Fredrik Martin Soma, la i sin sluttprosedyre ned påstand om at tiltalte dømmes til fengsel i 1 år og 4 måneder, men en enstemmig rett kommer til at 1 år og 3 måneders ubetinget fengsel er passende straff.

I tillegg dømmes tiltalte til 50.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede og til å tåle tap av retten til å inneha stilling eller verv, eller til å utøve annen virksomhet rettet mot barn, for alltid.

Retten kommer også til at elektronisk utstyr hvor tiltalte blant annet har lagret overgrepsmateriale skal inndras.

– Dette er en riktig dom. Min klient er glad for domfellelsen og hun håper at denne saken nå er avsluttet. Samtidig er hun kjent med at en mann er tiltalt i nordfylket, sier advokat Helene Haugland, som er den fornærmede jentas bistandsadvokat.