Skal man ta betalt for besøk til Preikestolen?

Betaling for besøk til Preikestolen var bare et av mange spørsmål som ble diskutert på Kåkånomics onsdag kveld. 32 personer møtte opp i det intime lokalet til Blyge Harry for å høre mer om det.

Noe klart og entydig svar fikk de ikke. Men de fikk både morsomme, tankevekkende og interessante replikker, og programleder Harald Birkevold oppsummerte debatten med:

– Hvis du vil gå gratis til Preikestolen, bør du gjøre det i dag.

Ikke helt gratis

Helt gratis er det riktignok ikke i dag heller, for du må betale for å parkere.

Programlederen, som er kommentator i Aftenbladet, innledet med en anekdote fra et Donald-blad om Onkel Skrue som lå søvnløs i sengen og lurte på hvordan han kunne ta betalt for luft. Det ble oppspillet til en debatt om allemannsretten og gratisprinsippet som vanligvis gjelder i norsk natur, og hva som skjer når fotavtrykket fra turister bokstavelig talt øker i den samme naturen, slik som på Preikestolen.

Underveis var man også innom utbygging av vindmøller, en økende kinesiske middelklasse som vil oppleve verden og tyske turister med frysebokser fulle av fisk. Cruiseturistene slapp heller ikke helt unna og fikk gjennomgå både for å bruke for lite penger og for forurensningen som skipene legger igjen. Men det var likevel ikke hovedpoenget med debatten.

I panelet satt styreleder Per Hanasand fra Den norske Turistforening, reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger, professor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling og miljøøkonom Gorm Kipperberg ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Turistforeningen har en historie på 150 år er er vant til mye folk i naturen, men ikke så mye som nå.

– Masseturisme er nytt for oss også, men vi har øvd oss litt de siste årene, og det fortsatt ikke vanskelig å finne steder uten folk i norsk natur, sa Hanasand. Turistforeningen ønsker at allemannsretten fra friluftsloven skal inn i grunnloven, og Hanasand mener det er mulig å kombinere den med å stille krav og ta betaling fra turistene som kommer.

Annerledes på Island

Samtidig viste han til en litt annerledes tankegang på Island.

– I Norge hører vi ofte at dersom det blir trykk på et sted, må vi spre turistene mer. På Island tenkte de motsatt. De økte trykket på de populære stedene for å skjerme andre steder, sa Hanasand.

Han pekte også på at vi må endre atferd for å få ned klimautslippene.

– Hvis du flyr inn og ut fra sted til sted, hjelper det ikke at du bruker håndkledet på hotellet to ganger. Vi må fly mindre hvis vi skal være troverdige i miljødebatten. Det nytter ikke bare å dra til Kina og vise bilder av Preikestolen og få alle til å komme til oss. Vi er nødt til å tenke på en annen måte, sa Hanasand. Han mener at folk må være flinkere til å bruke nærmiljøet og minnet om at det er den samme solen vi ser, og at solnedgangen her kan være like vakker som i sørlige strøk.

Må bli flinkere å ta betalt

Alle var likevel ikke helt enige i bruken av begrepet masseturisme.

– Vi er ikke i nærheten av masseturisme i Rogaland selv om det er enkelte dager med mye folk på noen destinasjoner. Vi har 365 dager i året, og vi har fortsatt et stort potensial for å vokse, sa reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad. Hun mente at allemannsretten er en styrke for Norge som reisemål, men at enkelte områder må reguleres mer.

– Vi må være flinke til å ta betalt for opplevelsene turistene får. Du må ofte betale for opplevelser i andre land, og vi må bli flinkere til å ta betalt, sa Saupstad.

Rask vekst i reiseliv

Professor Dag Jørund Lønning har selv en utleiehytte på Stord og viste til at tyske turister gjerne fyller tre frysebokser med fisk før de drar hjem.

– Det er ikke slik disse rettighetene er ment. Hvis vi skal beholde allemannsretten og gratisprinsippet, må vi være tydelige på kravene. De utfordringene vi står overfor har begynt å sige inn i reiselivet, men bærekraftig turisme er fortsatt et litt utydelig begrep som trenger innhold. Reiseliv er verdens raskest voksende næring, og vi ligger litt etter på dette, sa Lønning.

Han viste også til erfaringer fra andre land. I Norge må du gjerne betale for fiskekort, mens mye annet er gratis. På New Zealand var det gratis å fiske i innlandet, men du må gjerne betale for å komme dit du skal og trenger gjerne en guide for å vite hvor fisken står, og det koster mye mer penger enn det vi tjener på å selge fiskekort her i Norge.

– Turister på New Zealand setter pris på gratis fiske og betaler gladelig for guider og legger igjen mer penger i baren og på hotellet, illustrerte Lønning.

Tilsvarende er det mulig å kreve at folk skal betale for guide til Preikestolen, særlig i vinterhalvåret, for å unngå unødvendig redningsaksjoner.

– Vi kan ikke ha flere historier om dårlig kledde turister som sitter som julenisser i uvær på Preikestolen og må reddes, sa Lønning.

Han pekte også på at reiselivet er helt avhengig av kulturlandskapet i norsk natur, men er lite flinke til å inkludere de som skaper dette landskapet.

– Det fungerer ikke å lage et hjørne i lokalsamfunnet som turistene skal bruke. Du må inkludere hele bygda, sa Lønning.

Han mente at allemannsretten er viktigere enn masseturisme, og det betyr at vi må stille mer krav til turistene som kommer.

– Klimarapporten slår fast at vi må gjøre endringer som er større enn vi noen gang har gjort. Den eksplosive veksten i turismen kan ikke fortsette. Middelklassen i Kina blir større og større, og vi må stille krav, ellers ryker prinsippene. Vi har levd i mange generasjoner som om vi var den siste generasjonen på jord, og det kan vi ikke fortsette med, sa Lønning.

Skjulte kostnader

Miljøøkonomen var opptatt av de skjulte kostnadene ved bruk av naturen og pekte også på utfordringer med utbygging av vindmøller.

– Hva ville ha skjedd hvis du kunne se en vindkraftpark fra toppen av Dalsnuten? Du kan faktisk regne på det, og det ville ført til en stor verdiforringelse av folks rekreasjonsopplevelse, sa Gorm Kipperberg.

– Hvordan er det mulig å tallfeste det? Er det en pris på utsikten? spurte programleder Birkevold?

– Vi utreder og estimerer en grunnverdi og spør hvordan atferden vil endre seg som følge av en hypotetisk vindpark, sa Kipperberg.

Han tok også til orde for en turistskatt.

– Det er naivt å tro at vi klarer å kontrollere den globale veksten i reiseliv. Det vi har kontroll over er hvordan vi forvalter naturen og hvilke krav vi stiller til de som kommer. Her er det også mulig med en prisdifferensiering som gjør at utenlandske turister må betale for det fotavtrykket de setter, sa Kipperberg.

