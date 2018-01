Siri fra Sandnes dro til India med Tore Strømøy

Dette er de svake minnene fra den dagen adoptivforeldrene fra Sandnes, May Liss Silseth og Bernt Eldor, kom og hentet Siri på et barnehjem i India for snart 20 år siden. Et nytt liv skulle begynne. På Austrått i Sandnes. Siri nærmet seg 3 år da hun ble hentet til Norge.

Siri Eldor (21) har vært usikker på om det er foreldrenes film fra dagen på barnehjemmet hun har husket, eller om det var selve situasjonen i den blå kjolen som har brent seg fast i minnet. Nå vet hun.

Tårene trillet

– Da jeg reiste tilbake til barnehjemmet, begynte tårene å trille da jeg kom inn i et av oppholdsrommene der. Rommet hadde et speil på veggen. Det speilet var mye mindre enn jeg kunne huske. Langt inni meg bærer jeg på minner derfra, jeg kjente igjen det rommet, sier Siri.

NRK

Søndag vises første del i en ny sesong «Tore på sporet». I første program tar Tore Strømøy med seg Siri Eldor til India.

Hun ble født i India i 1996 og ble gitt navnet Bhagyashree, som på norsk betyr «den heldige».

– Jeg har vært veldig heldig som fikk komme til et rikt og flott land som Norge, sier Siri.

Grublet på sitt opphav

Men både som barn og voksen har hun fundert mye på hvorfor hun var den heldige.

– Jeg har spurt om bakgrunnen min så lenge jeg kan huske, helt siden jeg var bitteliten, sier Siri.

Mor May Liss Silseth mener spørsmålene kom allerede i 5-6 årsalderen.

Kristian Jacobsen

Kristian Jacobsen

– Men unger er redde for å såre foreldrene. Siri var redd for at vi skulle bli skuffet om hun tenkte for mye på sin biologiske mor, sier Silseth.

Da hun og ektemannen hentet Siri på et barnehjem i Mumbai, signerte de under på at de ikke ville oppsøke hennes biologiske familie. Dette var rutine i slike adopsjoner. Barnet skal selv få avgjøre, som voksen, om det vil oppsøke sitt opphav.

– Jeg har alltid sagt til Siri at hun som myndig kan gjøre det hun ønsker. Har hun lyst til å finne moren sin, så støtter jeg henne i det. Det er helt naturlig å være nysgjerrig på sitt opphav. Det hadde jeg også være, sier Silseth.

Merket at hun var annerledes

I oppveksten påpekte gjerne andre barn at Siri så annerledes ut, derfor funderte hun også så tidlig på hvor hun kom fra og stilte mange spørsmål. Siri har også en lillebror som er adoptert fra samme barnehjem som henne, og som 5-åring var hun med til Mumbai for å hente han. Senere har familien være flere ganger på ferie i India.

Som barn reflekterte hun ikke så mye over å være tilbake i landet der hun egentlig kom fra, og der folk lignet henne i utseende.

– Jeg følte meg som ei norsk jente på ferie i India. Vi bodde på fine hoteller og badet i basseng. Men i 2015 ble det imidlertid vanskelig for meg. Da kom det mange følelser. Da så jeg all fattigdommen i landet, og tenkte at det kunne ha vært meg som vokste opp der, sier 21-åringen.

Tore tok saken

Som 18-åring fikk hun tilgang på adopsjonspermen sin og dermed opplysninger om sin fortid i India. I 2015 sendte hun brev til Tore Strømøy. Kunne han hjelpe henne?

– Det kom svar etter bare én dag. Etter en måned hadde han sett på saken min. Jeg hadde så lyst å finne svar. For meg var det viktig, sier Siri.

Kristian Jacobsen

I 2016 reiste hun til India med Strømøy, kameramann, lydmann og mor May Liss Silseth. Om hun fant sin biologiske familie, får vi ikke røpe. Slutten på historien avsløres på tv søndag.

– Men de som kjenner meg sier at jeg ser gladere ut nå som jeg har fått noen svar. Jeg har gjerne holdt meg litt for meg selv, og sett litt trist ut. Nå har jeg det bedre, røper Siri Bhagyashree Eldor.