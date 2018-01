Stakk fra politiet på Randaberg

Det var ved 23.30 tiden at politiet ville stanse en bil for kontroll ved Grødem. Istedet for å stoppe, satte bilføreren fart og satte kursen mot Randaberg sentrum, der politipatruljen mistet ham av syne.

En stund etterpå ble bilen oppdaget parkert og tom i nærheten av Viste. Like etterpå ble en ung mann observert like i nærheten.

– Det viste seg at han hadde bilnøklene til kjøretøyet på seg, forteller operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt

Mannen er mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. I tillegg kan han vente seg et oppgjør for å ha unndratt seg kontroll av politiet.

