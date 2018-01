Blir Jærens nye navle, kommuneplan må utsettes ett år

Sa grunneier Bjarne Kalberg da plassen hans ble utpekt som den nye strømbasen for hele Sør-Rogaland.

Siden skulle lille Kalberg i Time, på grensa til Sandnes, Klepp og Gjesdal, bli midtpunkt for svært mye av det som skal skje her i grenselandet. Nå må Time utsette hele kommuneplanen med ett år nettopp på grunn av Kalberg.

– Vi er nødt for å se hvor de store regionale prosjektene lander, før vi kan gå videre, forklarer ordfører i Time, Reinert Kverneland (H).

Dette er sakene:

Lyseløypa: Kalberg blir landingsplassen for den 67 kilometer lange motorveien fra strøm fra Lysebotn. Bare transformatoren vil kreve nesten to jærgårder eller 403 dekar. 80.000 kvadratmeter vil bli inngjerdet. I tillegg kommer en serie med kraftlinjer inn og ut.

STATNETT

Norges vassdrags- og energidirektorat anbefaler at Statnett får konsesjon, og Olje- og energidepartementet har nå sendt innstillingen ut på høring. Høringsfristen er satt til 16. april 2018.

Alt etter at Statnett skrinla det omstridte forslaget om en ny kraftlinje fra Lysebotn til Stavanger - over Lutsi-vassdraget, Lifjell og Gandsfjorden. Bakgrunn for prosjektet er å sikre nok strøm til befolkningen i Sør-Rogaland:

- De to sentralnettledningene som forsyner regionen i dag er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen. Styret i Statnett tok investeringsbeslutning for prosjektet 9. januar i år, skriver departementet.

Sa ja til gigantstasjonen ingen vil ha

Tverrforbindelsen: Traseen fra Fv 44 og den nye godsterminalen i Ganddal til Bråstein og E39 er ikke klar. Statens vegvesen har tatt time-out i påvente av en ny utredning fra Rogaland fylkeskommune og en ny bompakke for Klepp, Time og Hå.

– Når den foreligger, går vi videre. Håpet er at planforslaget kan sendes ut på høring før sommeren, men det kan holde hardt, opplyser prosjektleder Elin Dalen-Rasmussen i Statens vegvesen. Etaten anbefalte at veien gikk nord for Figgjoelva fordi det ble kortere og billigere, mens Time vil ha veien sør for elva, der Kalberg ligger.

Tverrforbindelsen tar time-out på ferden mot E39

Omkjøringsvei og ny E39: Time kan heller ikke plotte inn en ny omkjøringsvei for Kvernaland fordi man ikke vet hverken hvor Tverrforbindelsen eller den nye E39 skal gå videre.

Jæren: Her kjører veisjefen inn i en tikkende veibombe, og lover tiltak

Jærens største hull: Stangeland Maskin As hadde i høst bare ett Iag igjen før de var under havoverflaten i det svære masseuttaket de driver på Kalberg. Derfor har bedriften sendt ikke mindre enn åtte innspill til den nye kommuneplanen. Alle dreier seg om en utvidelse på ulike plasser rundt dagens brudd.

Bare innspill nummer 1, en utvidelse mot øst, er på over 100.000 kvadratmeter. Det kan gi cirka 9.500.000 kubikk fjell- og løsmasse. Eller masse nok til 114 lastebillass hver dag i 20 år. At dagens enorme brudd kan bli dobbelt så stort som i dag.

Her når Stangeland Maskin snart ned til havoverflaten inne på Jæren

Ny jærby: Kalberg glir også inn i området som er vedtatt og godkjent som Bybåndet sør. Sandnes, Klepp og Time står bak og har sammen laget en felles kommunedelplan som kan åpne for 15.000 nye innbyggere og 6000 boliger mellom Orstad i Klepp og Kvernaland i Time. Markedet avgjør. Men Block Watne og Østerhus er i gang med et felt med plass til 300 boliger.

Det er nå lys i 10 hus i Jærens nye by

550 boliger i skogen: I tillegg er det en flere ønsker om å åpne for flere boligfelt i området. Jæren skoglag, som er distriktets største grunneier, har laget en mulighetsstudie som viser at bare en del av én av eiendommene, Kalbergskogen, kan gi plass til 550 boliger. Forslaget har skapt en lokal aksjonsgruppe for å bevare Kalbergskogen, og gruppen skal møte styringsgruppen for kommuneplanen denne uken.

Vil bygge 550 boliger i skog på Jæren

Mange baller på vei ned

– Så det er mye som må avklares, medgir Time-ordføreren.

På Kalberg gjentar Bjarne Kalberg at han helst ønsket seg fred.

– Men når store aktører som Statnett kommer, må vi bare se hva som skjer. Men jeg tror det er lurt at kommunen venter til ting er avklart før de planlegger for mye rundt oss.

Han er med fornøyd med at Statnett ikke fikk medhold i ekspropriasjon av hele det 400 dekar store området rundt trafostasjonen. Nå vil det gjelde 80 dekar rundt stasjonen, mens resten bare blir sikringssone som fortsatt skal eies av grunneierne.

– Men Statnett vil med dette bruke 150 dekar bare av min eiendom. Og i tillegg kommer altså veiene, påpeker Bjarne Kalberg.

Bare høringen for Statnets prosjekt på Kalberg er på 307 sider, men så strekker det seg helt til Lysebotn.