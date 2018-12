Sakene om den mystiske og omstridte organisasjonen, GNRD, er oversatt til engelsk

Historien om den omstridte menneskerettsorganisasjonen Global Network for Rights and Development fikk et foreløpig punktum i høst. Da ble solamannen Loai Deeb, organisasjonens tidligere leder, i Stavanger tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år. Han ble kjent skylding i grov økonomisk kriminalitet, dokumentfalsk og menneskesmugling.

Organisasjonen, med hovedkontor i Stavanger, hadde da i flere år vært under etterforskning av Økokrim. I Stavanger var det nesten ingen som visste om organisasjonen og dens arbeid, men internasjonalt hadde de et omfattende nettverk. GNRD var etablert i flere land og hadde samarbeidsavtaler med FN, EU og Den afrikanske union.

I løpet av knappe tre år ble det overført rundt 140 millioner kroner til organisasjonen eller kontoer disponert av Loai Deeb i SR-Bank. Nesten hele beløpet ble overført av ukjente bakmenn i De forente arabiske emirater. Pengene ble i stor grad satt inn som kontanter, eller bankremisser, på kontoene til tomme stråselskaper før de ble overført til Norge.

Aftenbladet har brukt store ressurser på å ettergå organisasjonen og finansieringen av den. Mye tyder på at arbeidet er knyttet til storpolitiske aktører i Midtøsten.

Saken om den mystiske menneskerettsorganisasjonen i Stavanger har vakt internasjonal oppmerksomhet. Derfor har Aftenbladet valgt å oversette hovedartiklene om GNRD og Loai Deebs nettverk til engelsk. De engelske artiklene ligger åpne på Aftenbladet.no.