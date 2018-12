Bystyret i Kristiansand vil forby cruiseskip som forurenser

KRISTIANSAND: 12 år etter at han forlot bystyret var Alf Holmelid (SV) tilbake i bystyret. Der kjempet han for å få ned utslippene fra cruiseskip.

– Vi inviterer cruiseskip til å komme til byen for å spy ut CO2, samtidig som vi innfører bompenger for å hindre at folk spyr ut CO2 med bil, sa Alf Holmelid (SV) i bystyret.

Forslaget fra SV, Ap, Rødt og Miljøpartiet går ut på at man kun skal ta imot cruiseskip som kan kobles til strøm når det ligger ved kai. Såkalt landstrøm. Kan de ikke det, får de heller ikke legge til kai.

– Dette må være ganske opplagt. Denne type krav er vedtatt i mange andre byer som Bergen, der det er et maks antall anløp i året. Vi ønsker ikke å få ned anløpene, men å få ned utslippene, sa Holmelid.

Tilbake

En annen veteran i bystyret, Harald Sødal (KrF), var helt enig med Holmelid.

– Han tar fatt i det jeg er opptatt av. Vi er vant med å legge alt ansvaret på de som som kjører på diesel og bensin. Men hva med fly og hva med cruise? spurte Sødal.

En viktig forskjell er likevel at mens bensinbilene får økte avgifter, blir det forbud mot cruiseskip.

– Noen vil sikkert innvende at man kan øke avgiftene på skipene, men jeg er redd det bare fører til at billettprisene stiger. Noen ganger må man sette inn reguleringer, sa Holmelid.

Sololøp

Bystyret stemte til slutt for forslaget med 46 mot sju stemmer. Det skjedde etter en justering der bystyret skal samarbeide med de andre byene i Norge om saken.

Det forutsetter også at Stortinget endrer havne- og farvannsloven slik at man faktisk får anledning til nekte cruiseskip anløp.

Høyre ønsket ikke et sololøp.

– Dette er et arbeid blant alle de store byene og vi må kjempe for et felles lovverk. Et cruiseskip som får nei i Kristiansand, vil bare dra videre til en annen havn, sa Pål Harv (H), som også er leder i havnestyret.