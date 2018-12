4000 vil løpe halvmaraton i Ryfast

– Det er fantastisk bra med 4000 påmeldte, og det må være et av de største mosjonsløpene i landet. I farten tror jeg bare det er Oslo og Bergen maraton som er større. Dersom folk vil være med, må de hive seg rundt, for vi har satt et tak på 5000 deltakere, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Birkebeinerløpet hadde riktignok 6500 deltakere på halvmaraton i 2015 og rundt 10.000 deltakere til sammen, og Grete Waitz-løpet i Oslo var et av verdens største mosjonsløp og samlet hele 40.000 deltakere på det meste. Men i dag er det ikke mange løp i Norge som kan vise til 4000 påmeldte.

15 års aldersgrense

Det var Eiterjord selv som hadde idéen til det som blir verdens første undersjøiske halvmaraton. 5. oktober åpner han tunnelene for folk med joggesko. Det vil si et par måneder før tunnelene åpner for biler. For å delta må man være født i 2004 eller før, det vil si minst 15 år gammel.

Løpet har også fått internasjonal oppmerksomhet, og det er også påmeldte fra andre land.

Starten går fra gamle Gamlingen på Kiellandsmyra i Stavanger, og målområdet er på Solbakk i Strand. Før løperne kommer så langt skal de løpe 21 kilometer, og 20 av disse går gjennom Hundvågtunnelen (5,7 kilometer) og Ryfylketunnelen (14,3 kilometer). Temperaturen i tunnelene er rundt 12 grader, og det blir drikkestasjoner på Hundvåg etter rundt 6 kilometer og i bunnen av Ryfylketunnelen, 292 meter under havoverflaten etter rundt 16,5 kilometer.

Eiterjord har selv planer om å delta og er en av de få som har muligheten til å trene i tunnelene på forhånd.

– Det kan hende at jeg tar meg en liten tur, men det er nok ikke der jeg kommer til å trene til løpet. Det skal være likt for alle, ler Eiterjord.

Han forventer ikke de beste tidene på grunn av motbakkene i tunnelene. Men selv om det ikke blir rekordtider på halvmaraton, blir det uansett et historisk løp, som det første og eneste i sitt slag.

– Det blir folkefest i målområdet, og inntektene går til idrettslagene som er med på å arrangere løpet, sier Eiterjord.

Barneløp og rulleskirenn

Staal Jørpeland og Midtbygden IL er hovedarrangører av løpet, mens Statens vegvesen, Skjalg IL og Stavanger skiklubb medarrangører.

I tillegg til halvmaraton blir det også egne barneløp på rundt 1 kilometer både i Stavanger og i Strand. Det blir også motbakkerenn på rulleski for barn (1 kilometer) og motbakkerrenn på rulleski på 4,5 kilometer med start på det dypeste punktet i Ryfylkestunnnelen 292 meter under havoverflaten.