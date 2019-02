Rogaland Frp vil komme pelsdyrbønder i møte

I januar i fjor ble Høyre, Venstre og Frp enige om en felles regjeringsplattform. Et av punktene der var at pelsdyrhold i Norge skal avvikles innen årsskiftet 2024–2025. Vedtaket stod seg også gjennom regjeringsutvidelsen da KrF kom inn i regjeringen like etter nyttår i år.

Rogaland Frp vedtok på sitt årsmøte i helgen en resolusjon til støtte for pelsdyrbøndene - som er i forhandlinger med deres egen regjering om vilkårene for avviklingen.

Tragisk

– Avviklingstedtaket er tragisk for dem det gjelder. Flere av dem er unge mennesker som gjorde store investeringer etter at Stortinget i 2017 vedtok at det fortsatt skulle være lov å drive med pelsdyr. De stolte på stortingspolitikernes vedtak, sier fylkesleder i Rogaland Frp, Bente Thorsen.

Også Høyres landsmøte i 2017 ga tommelen opp for fortsatt pelsdyrhold. Men for å sikre Venstre-deltagelse i den borgerlige regjeringen ble beslutningen omgjort et drøyt år senere.

– Hvis dette vedtaket blir stående, så skal i hvert fall bøndene ha en god erstatning, mener Bente Thorsen.

– Varsler du omkamp?

– Nei, nå har jo landbruksminister Olaug Bollestad akkurat satt seg i stolen sin. I denne omgang er det viktigste at tar næringen med i dialogen, sier Frps fylkesleder i Rogaland.

Uenige om avviklingskostnader

Det er store forskjeller i hvordan pelsdyrbøndene og landbruksmyndighetene ser på erstatningsordningen som skal kompensere dem som blir rammet av avviklingen.

Et konsulentselskap som har jobbet for myndighetene vil kompensere oppdretterne med til sammen 365 millioner kroner. Norsk Pelsdyrlag har etter å tatt i bruk tjenestene til to andre analysebyråer konkludert med at dette er alt for lite.

Rogaland Frp mener avviklingsperioden bør skyves ut i tid til senest 2028–2029. De vil også ha tettere med dialog med næringen for å sikre rettferdige betingelser.

– Vi vil sende resolusjonen over til Frps stortingsgruppe og til Frps landsmøte, sier Bente Thorsen.

Bompengenekt

På sitt årsmøte ble også ny E39 mellom Sandnes og Kristiansand diskutert. Det heleide statlige aksjeselskapet «Nye Veier AS» har uttalt en slik veiutbygging kun vil finne sted om kommunene vedtar bompenger.

Et enstemmig årsmøte i Rogaland Frp avviste bompengefinansiering av E39.

I en resolusjon fra årsmøtet heter det at «Rogaland Frp forventer at lokallagene i Fremskrittspartiet ikke under noen omstendigheter stemmer for noen nye bompengeprosjekter, deriblant bompengefinansiering av ny E39.»

Regjeringens pelsdyrforslag slaktes: – De har ikke et eneste faglig argument

200.000 kroner samlet inn til pelsdyrbønder etter søksmål