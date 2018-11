Bygger busstopp til 3 millioner

Sist uke ble det satt opp byggegjerder rundt det som skal bli et slags kinderegg i Ålgård sentrum. Det skal både bli et busstopp, en minipark og en sosial møteplass der folk kan sette seg ned på en benk, søke ly, lade mobilen, surfe på trådløst nett, snakke med sidemannen eller rett og slett sett seg ned på en disse med innebygde lys og vente på at bussen kommer. Etter planen skal alt det være klart til å komme ut av egget tidlig neste år.

Rogaland fylkeskommune tar halve regningen for det som kalles for en busstopp-parken, mens Gjesdal kommune selv blar opp den andre halvparten på 1,5 millioner kroner. Fylket dekker også vedlikeholdkostnader.

– Fylket ble giret på idéen med å fylle et busstopp med flere funksjoner, og derfor går de inn med halvparten av kostnaden, sier Årstein Skjæveland, som er kommunalsjef for kultur og samfunn i Gjesdal kommune.

KAP/Kontor for Arkitektur og Plan

«Det glade vanvidd»

Det er ikke alle som er like begeistret, og en leser av Gjesdalbuen skriver at «Busstopp-parken er det glade vanvidd!» og stiller spørsmål med pengebruken.

«Det er vel og bra at kommunen jobber for at vi alle skal bruke kollektivtransport, men trenger vi å være så råflotte at vi skal kunne ha mulighet å sitte i disser med lys i mens vi skal vente på bussen?» skriver Sonja Kyllingstad i leserbrevet i Gjesdalbuen.

– Dette skal være et positivt blikkfang, og dissene handler om å skape et morsomt og lekent miljø, sier Skjæveland.

Inneholder mye

– I utgangspunktet høres det mye ut med 3 millioner for et busstopp. Hva tenker du om prisen?

– Isolert sett er det dyrt med et busstopp til 3 millioner. Men her snakker om om et busstopp som inneholder mye mer, og det tekniske koster litt når vi legger inn ekstra kvaliteter som mobillading og wifi, sier Skjæveland.

KAP/Kontor for Arkitektur og Plan

Det skal også være informasjonsskjerm fra Kolumbus som gir brukerne sanntidsinformasjon om når den neste bussen kommer.

– Hvem skal bruke dette stedet?

– Vi håper at det blir et busstopp med mange forskjellige brukere. Det er selvsagt for folk som skal ta bussen. Men det er også et rom i sentrum der barn og unge eller andre kan oppholde seg noen minutter i ly for vær og vind uten å være inne på et kjøpesenter. Vi håper at dette kan være en sosial møteplass som skaper økt liv i sentrum, sier Skjæveland.

I samarbeid med Kolumbus skal kommunen også etablere flere ladepunkt for elsykler, og ett av dem skal plasseres på det nye busstoppet i sentrum mellom Amfi Ålgård, Lokstallen og Ole Nielsens vei.

Trær er selvsagt et naturlig innslag i en park, og et godt busstopp skal helst tilby ly for vær og vind. Det nye busstoppet på Ålgård tilbyr begge deler. De to overbyggene har til sammen et areal på 50 kvadratmeter. I tillegg er det benker og et parkområde med plen og trær. Takene vil bli dekket av sedum (bergknapp) og skal ha kupler med farget pleksiglass. I overbygget som vender seg mot torget blir det disser med innebygde lys, mens overbygget mot Ole Nielsens vei skal inneholde wi-fi tilgang, mulighet for lading av mobiltelefon og sanntidsinformasjon fra Kolumbus.

KAP/Kontor for Arkitektur og Plan

Utsetter gangbru

Fra 2015 og fram til nå har Gjesdal kommune brukt 93 millioner kroner på ulike tiltak for å ruste opp og gjøre sentrum på Ålgård mer attraktivt. I arbeidet har de også tatt innbyggerne med på råd, og det nye busstoppet er et resultat av noe av det tilbudet ungdom har etterlyst i sentrum.

Det er også planlagt ei gang- og sykkelbru over Figgjoelva i sentrum til 10 millioner kroner, men rådmannen har ikke funnet penger til dette i budsjettet for neste år, og brua er derfor utsatt til 2022. Det samme er rehabiliteringen av Ålgård svømmehall til 25 millioner kroner.