Vil ikke la hagesenter lage fortau

– Hele samfunnet legges bedre til rette for myke trafikanter, men her gjør kommunen det stikk motsatte. Dette blir for dumt, mener Walter Håland, innehaver av Håland Hagesenter på Stokka.

Stridens kjerne er en ny parkeringsplass som skal lages like ved innkjøringsveien til hagesenteret i Gustav Vigelands vei på Stokka i Stavanger. Etter store naboprotester og med kun én stemmes overtall i bystyret ble den forrige reguleringsplanen vedtatt tilbake i 2006. Men den nye parkeringsplassen har latt vente på seg. Nå har byutviklingssjefen endret i reguleringsplanen, men dette vedtaket har Håland Hagesenter klaget på.

Kort fortalt vil kommunen kun ha parkeringsplasser på den ene siden av veien. Dette medfører at innkjøringsveien flyttes noe sørover - nærmere hovedveien og en grøftekant med høy nivåforskjell. De vil også anlegge busker rundt parkeringsplassen og vil ikke legge til rette for fortau eller annen trasé tilpasset myke trafikanter inn mot hagesenteret.

– Da forrige reguleringsplan ble vedtatt, var det noen rekkefølgekrav til hagesenteret som vi måtte oppfylle. Vi måtte blant annet koble oss til offentlig avløp. Vi skulle også bekoste denne parkeringsplassen som kan brukes av turgåere som skal til Litle Stokkavatn eller bruke akebakken «Fygaren» om vinteren, forklarer Håland. Han legger heller ikke skjul på at parkeringsplassen vil kunne brukes de få solskinnsdagene på våren når hagesenteret fylles opp av kunder.

Betaler gladelig

I den endrede reguleringsplanen er det kommunen som overtar kostnadene for parkeringsplassen. Men endringene opprører Walter Håland.

– Vi vil mye heller betale denne parkeringsplassen selv, men da vil vi legge den slik at sikkerheten for gående og syklister kan ivaretas, sier Håland.

– Dere har hatt noen år på å anlegge parkeringsplassen - hvorfor har ikke det blitt gjort tidligere?

– Vi har hatt mange rekkefølgekrav og har blant annet brukt mye tid på å koble oss til offentlig avløp. Det har også gått mye tid på å kjempe mot den uheldige plasseringen av bomringen. Men den viktigste årsaken er at det fortsatt er uavklart hvor sykkelstamvegen skal legges. Vi har ikke ønsket å anlegge en parkeringsplass som må flyttes igjen når sykkelstamvegen kommer, sier Håland.

Flere sykler og går enn tidligere

Området har hatt en del uheldige parkeringer som har gått på bekostning av trafikksikkerheten. Håland har selv gruset en gangsti og lagt steiner i asfalten ved innkjøringen for å unngå dette. En lignende løsning med slike skjermende steiner på hele strekningen frem til hagesenteret har Håland spilt inn overfor kommunen.

– Vi trenger egentlig bare en liten meter slik at vi kan gjøre det trygt for gående og syklister, men når parkeringsplassen er trukket nærmere ei grøft med stor høydeforskjell og det ikke er regulert inn fortau, blir dette umulig, sier Walter Håland.

Sønnen Håkon Håland legger til at hagesenteret har opplevd en vekst i antall myke trafikanter som besøker dem etter at den nye bomringen kom på plass. I tillegg er det flere barnehager i området som gjerne kommer innom gartneriet for å kikke på plantene.

– Det er ikke kjekt å se barnehagebarn som går i veikanten. Det er ikke alle bilister som tar like mye hensyn, sier han.

Anders Minge

– Ikke behov for fortau

I sin vurdering av klagen mener derimot kommuneadministrasjonen at det ikke vil være hensiktsmessig å regulere offentlig fortau frem mot hagesenteret. De henviser til at det ikke ble vurdert å være behov for fortau da den opprinnelige reguleringsplanen ble vedtatt. «Vår vurdering er at trafikksituasjonen ikke er vesentlig endret siden da», skriver administrasjonen i sin vurdering av klagen.

Rådmannen sier videre at det ikke vil være behov for fortau for å ivareta trafikksikkerheten ettersom veien vil være seks meter bred og det er god sikt og lav hastighet på strekningen. Det poengteres også at et fortau på strekningen vil innebære at regulert friareal blir omdisponert til veiareal. Dette er areal som kommunen har ekspropriert for allmennhetens fritidsbruk.

Klagen skal behandles av kommunalstyret for byutvikling torsdag denne uken.

