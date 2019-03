Gjør nytt forsøk på å komme til bom-enighet

Fredag skulle det ha vært et forhandlingsmøte med staten om byvekstavtalen, men det ble avlyst på grunn av Høyres landsmøte førstkommende helg. Dermed møtes Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg og Rogaland fylkeskommune mandag klokken 12.45 til et lokalt forhandlingsmøte for å gjøre et nytt forsøk på å bli enig om innretningen på bomringene.

– Vi skal prøve å komme frem til lokal enighet, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak i en kort kommentar.

Det var Sandnesposten som først skrev om det ekstraordinære møtet.

Dette er det syvende interne forhandlingsmøtet mellom de lokale partene på Nord-Jæren. På disse møtene har de diskutert seg i mellom om hvordan de kan komme frem til en løsning om reforhandlet byvekstavtale. Det er nå fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal som har innkalt til møte, men hun ønsker ikke å si noe i forkant av møtet.

– Gjør det vi kan

Sola-ordfører Ole Ueland sier de gjør det de kan for å finne en lokal enighet.

– Vi har jobbet over så lang tid og diskutert så mange ting. Vi har strukket oss så langt som mulig. Så langt som økonomisk mulig er for å få regnestykket til å gå opp. Men vi må fortsette å jobbe og være åpne for å få løst dette på en måte. Om ikke blir det opp til staten å avklare hvordan det er mulig å komme videre. Men det er ikke ønskelig, målet må være å løse dette selv, sier Ueland.

Om det ikke blir enighet her, vil KrF og opposisjonspartiene i Sandnes be om konsekvensutredning til mandagens bystyremøte om det ikke oppnås lokal enighet, eller om Sandnes trekker seg ut av avtalen.

Vil ikke være med på ny avtale

Bomben smalt under forrige ukes møte i den politiske styringsgruppen for byvekstavtalen. Sandnes ville ikke være med på den reforhandlede avtalen.

– Vi er tre kommuner og en fylkeskommune som har brukt svært mye tid på å finne et kompromiss som alle kommunene kan være med på. Men vi har ikke lyktes med å få med Sandnes, selv om dette var en enighet vi helst burde hatt på bordet ved juletider. Nå er det nok. Av respekt for alle som har deltatt i disse lokale forhandlingene, politikere og administrasjon, følte jeg nå behov for å sette foten ned, sa Solveig Ege Tengesdal til Aftenbladet etter møtet.

– Så Sandnes vil ha vekk hele rushtidsavgiften og nekter å kompromisse på det?

– Ja. Det kan du sikkert få bekreftet fra Sandnes også, sa hun.

Med statssekretærene Anders Werp (samferdsel) og Lars Jacob Hiim (kommunal) på den andre siden av bordet ymtet Tengesdal frampå om det ikke er mulig å gå videre i forhandlingene med Staten med bare kommunene Stavanger, Sola og Randaberg, pluss fylkeskommunen.

Om lokal enighet ikke blir oppnådd, vil nåværende byvekstavtale gjelde. Da stilles forhandlingene i bero og Samferdselsdepartementet må inn i saken.

Den nye mulige avtalen som Sandnes ikke vil være med på, sier blant annet at rushtidsavgiften blir redusert til 33 kroner uten bombrikke.

