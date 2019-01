Sykehusbygg, som skulle reformere norsk sykehusbygging, skulle gjøre norske sykehus klare for nye redningshelikoptre fra 2017.

I dag er det statlige foretaket langt unna å innfri oppdraget som ble gitt i 2015. Ved bare ett av åtte sykehus er det gjort tiltak (se fakta). Stavanger er ikke blant disse.

Nytt sykehus på Ullandhaug tilpasses AW101, men før Nye SUS står klar, må akuttpasienter kjøres i ambulanse fra Sola til Våland når Sea King går ut av tjeneste.

Åserud, Lise / NTB Scanpix

Fakta: Status Her er en oversikt over opprinnelig plan samt status for utbedringer ved de åtte utvalgte sykehusene. 1. Stavanger universitetssykehus Plan: Ny landingsplass på eksisterende parkeringshus, og gangbro over veg til akuttmottak eller utvide eksisterende landingsplass på tak av ambulansebygg. Status: Ingen tiltak. Når AW101 erstatter Sea King, må pasienter fraktes etter landing på Sola til Våland i ambulanse. Nytt sykehus på Ullandhaug blir tilpasset AW101, men er ikke en del av prosjektet. 2. Ullevål Plan: Forsterke eksisterende landingsplattform på tak av P-hus. Status: Ingen tiltak er gjennomført. Avklaring mangler. Mulige alternativer er forhøyet landingsplass øst for eksisterende (høy kostnad) eller parkeringsplass på bakkenivå ved gravlund. 3. Rikshospitalet Plan: Utvidelse og tilpasning av eksisterende landingsplass på bakken. Status: Ingen tiltak er gjennomført. Ingen avklaring. Landing på plen har vært ansett som beste alternativ, men skisser for nytt Gaustad-sykehus legger beslag på det. 4. Sørlandet sykehus, Arendal Plan: Utvide og forsterke eksisterende landingsplass på tak av bygning. Status: Ingen tiltak. Flyplass benyttes. 5. St. Olavs hospital, Trondheim Plan: Forsterke eksisterende, opphøyde landingsplattform på tak av bygning. Status: Landingsplass er forsterket til 16 tonn. Avventer eventuelle tiltak i påvente av blant annet rotorvindmålinger. 6. St. Olavs hospital, Orkdal Plan: Utvidelse og tilpasning av eksisterende landingsplass på bakken. Status: Ingen tiltak. Landingsplassen i Orkdal er stengt. 7. Helse Nord-Trøndelag, Namsos Plan: Ny landingsplass på nytt parkeringshus, og gangbro til akuttmottak eller utvide og tilpasse eksisterende landingsplass på bakke. Status: Det er vurdert alternative løsninger med en selvbærende opphøyet løsning til heiser i 7. etasje. Kostnader er estimert til 32–35 millioner kroner. Endelig løsning avhenger av vurderinger av rotorvind og økonomi samt om flyplass skal benyttes. 8. Helgelandssykehuset, Mosjøen Plan: Utvide og tilpasse eksisterende landingsplass på bakke. Status: Ingen tiltak. Flyplass benyttes.

Holm, Morten / NTB Scanpix

Langt på overtid

Prioriterte landingsplasser skulle være tilpasset innen 2016. Oslo universitetssykehus (OUS), med Rikshospitalet og Ullevål sykehus, skulle prioriteres først. I dag er ingen tilpasninger gjort ved OUS.

– Det eneste vi har gjort, er å utføre testflyginger med et tilsvarende helikopter fra Danmark for noen år siden, sier Christian Buskop, leder for luftambulanseavdelingen ved Prehospital klinikk ved OUS.

Forsøket viste at det blir for utfordrende å bruke de eksisterende landingsplassene ved Ullevål og Rikshospitalet, ifølge Buskop.

Skeptiske piloter

Forsvarets piloter er skeptiske til å bruke landingsplassene ved Ullevål på grunn av effekten rotorvind har på publikum og trafikk, og fordi landingsplasser ligger for nær fasaden ved Rikshospitalet. Forsvaret ønsker ikke å gi endelige anbefalinger før kunnskap om rotorvind er på plass.

Sola venter på målinger

Målingene skal skje på Sola, men er ikke gjennomført. Dette poenget gjentas i styrepapirer i Sykehusbygg i april 2016, september 2016, februar 2017, september 2017 og november 2018.

I november het det at rotorvind fra AW101 er betydelig kraftigere enn fra dagens Sea King, og sterke vindkast kan medføre risiko for gående, syklende og kjørende, påvirke tak og fasader og skade parkerte biler og gjenstander. Sykehusbyggs prosjektleder foreslo å kontakte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å få prioritert målinger på Sola.

Høie ble advart

Bent Høies departement er prøvd før. I november 2016 hadde man ventet i nesten et år på avklaringer. Da varslet toppsjefene i landets fire helseforetak HOD og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) at det var avgjørende å få avklaringer om rotorvind uten unødig opphold.

Mer omfattende tiltak ble skissert, og direktørene mente det ville bli kritisk hvis landingsplasser på store traumesykehus stenges i mer enn noen få dager. Ullevål ble framhevet som spesielt kritisk siden det har nasjonale og regionale traumefunksjoner og benyttes jevnlig av redningshelikoptre.

Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Høie vil ikke svare

Før og etter nyttår har Aftenbladet forsøkt å få intervjue helse- og omsorgsminister Høie om saken. Statsråden viser til JD, som har ansvaret for innfasingen av de nye redningshelikoptrene samt sykehustilpasninger.

Dette håndteres i NAWSARH-prosjektet på Sola. JD har ikke flagget når AW101 settes i drift på Sola (som første base), men 330-skvadronen har anslått november-desember 2019.

I et tenkt scenario kan AW101 fra Sola bli sendt til en skipskatastrofe i Oslofjorden - uten tilgang på en tilpasset landingsplass ved Norges største sykehus.

Slik vil det være i god tid framover. For det kan ta alt fra to år til to år og åtte måneder fra beslutning til klargjort landingsplass, ifølge Sykehusbygg og helseregionene.

– Reell risiko

Sykehusbygg pekte i november på risikoen «for at redningstjenesten ikke har en landingsplass nær sykehus i Oslo når AW101 settes i drift på Rygge».

– Ja, den risikoen er reell, bekrefter Buskop.

Men når Rygge tar AW101 i drift, er trolig både Sola, Ørland, Banak og Bodø i sving. Ifølge Buskop er Sykehuset Østfold i dag det eneste sykehuset på Østlandet med OK landingsplass for både Sea King og AW101.

– De to landingsplassene på OUS er ikke egnet eller anbefalt i det hele tatt for AW101. Vi er klar over utfordringene og må finne løsninger, sier Buskop.

– Situasjonen er ikke optimal, men normalt er det akseptabelt for redningstjenesten å levere en pasient til en ambulanse i nærheten, for eksempel ved Voldsløkka i Oslo, som deretter kjører til sykehuset. Jeg synes ikke vi kan si at dette kan gå ut over liv og helse. Hvis vi mener at det gjør det, så lander vi selv om det ikke er landingsplass. Såpass «frekke» er vi, sier avdelingslederen med Sea King-bakgrunn.

– Du får alltid satt ned helikopteret et eller annet sted. Hvis vi må og tidsnøden er stor, så lander vi med AW101 selv på dagens landingsplasser. Da ødelegger vi noen solskjermer og blåser bort noe støv. Men det vil være uklokt å lande AW101 på dagens landingsplasser om det ikke er tvingende nødvendig, sier han.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Saken på 1–2–3–4

Rotorvind stopper videre arbeid.

Framdrift betinger anbefaling eller aksept fra Forsvaret.

Forsvarets flygere ønsker mer info om og målinger av rotorvind.

Målinger har dratt ut i tid.

Slik oppsummeres saken i et notat i Sykehusbygg.

På spørsmål om det er alvorlig at redningstjenesten risikerer å stå uten landingsplass nær Oslo-sykehus når AW101 settes i drift.

– Dersom eksisterende landingsplasser ikke kan benyttes, og alternative landingsplasser må benyttes, må konsekvensen av dette utredes, svarer Kristin Gjøvåg, kommunikasjonsansvarlig i Sykehusbygg, i en e-post.

Hun opplyser at:

Planlagte testflyginger vil avklare hvilken løsning som velges.

Midlertidig landingsplass er ikke utredet for Rikshospitalet, men det kan være muligheter på nordsiden eller ved innkjørsel. Ullevål kan også være et alternativ.

Parkeringsplass på Ullevål kan være et alternativ og kan etableres i løpet av relativt kort tid.

Slik begrunnes forsinkelsene

JD opplyser at:

Ikke-utførte målinger av rotorvind skyldes utfordringer med produksjon, sertifisering og ytelsesdata for de nye helikoptrene.

Før tester på Sola kan utføres, må utstyr kalibreres. Noe ekstrautstyr må også festes på helikopteret som først må sertifiseres.

Planen er å foreta testflyginger med eksisterende landingsplass på Ullevål, men dette kan avhenge av resultatet av testene på Sola.

Alternativet kan være å benytte en parkeringsplass ved Ullevål som i så fall reserveres for AW101. En slik alternativ løsning kan være på plass i løpet av kort tid.

Fakta: NAWSARH Hva: The Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter Project (NAWSARH) er navnet på anskaffelsen og innfasingen av 16 nye redningshelikoptre innen 2020 (tidsfristen blir brutt). Hvor: Prosjektet har kontorer på Sola. I prosjektet: 16 AW101–612 redningshelikoptre med opsjon på ytterligere seks av samme type. Infrastruktur- og basetiltak samt tilpasninger ved sykehus. Oppgradering av de seks redningshelikopterbasene Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge. Vedlikehold og logistikk. Driftskontrakt med varighet på 15 år fra innfasing av nytt materiell på den siste av de seks basene. To Super Puma-helikoptre til tjeneste på Svalbard i seks år fra 1. april 2014. Prosjektoppstart var i 2011. Kontrakt: Kontrakten om de 16 nye helikoptrene med leverandøren AgustaWestland (nå Leonadro Helicopters) ble signert i desember 2013 med en verdi på 6,25 milliarder kroner. Budsjett: I 2011 vedtok Stortinget en kostnadsramme på 16,8 milliarder (inkl. moms). Det tilsvarte 18,1 milliarder kroner i 2015. Da reduserte Stortinget rammen til drøyt 14 milliarder 2015-kroner. De største kostnadsbesparelsene var knyttet til helikopter- og vedlikeholdskontrakten med AgustaWestland (som nå heter Leonardo). Reduksjonen var på om lag 4,1 milliarder i 2015. Regjeringen innførte nøytral merverdiavgift (moms) i staten i 2015. Uten moms var det nye budsjettet 11,265 milliarder i 2015. Per august 2018 utgjorde kostnadsrammen i NAWSARH 11,651 milliarder 2018-kroner, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.