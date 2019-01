– 2020park er blitt bra, men området skal utvikles og bli enda bedre. Jeg har veldig tro på det byggetrinnet vi planlegger å gå i gang med nå etter hvert, sier Rune Runestad til Aftenbladet - i sitt aller første intervju noensinne.

– Jeg har riktignok stilt opp på ett bilde før. Det var i Aftenbladet i 2004 da vi signerte kontrakt med Coop Obs Bygg. Da fikk jeg beskjed om at jeg måtte være med på bildet dersom det skulle bli noe av avtalen. På den tiden var det en viktig kontrakt for oss å få på plass for å kunne starte utviklingen av området her, så da måtte jeg bare stille opp, sier han og ler.

397. rikest i Norge

Men etter det har ikke Runestad stilt opp på noe som helst i pressen - til tross for at han har bygget seg opp en en solid eiendomsportefølje bestående av flere verdifulle investeringer i regionen. Ifølge bladet Kapitals årlige riking-liste er Runestad god for 750 millioner kroner. Det plasserer han på 397. plass over Norges rikeste.

– Jeg har aldri hatt noe behov for å profilere meg selv. Det er ikke noe jeg er så komfortabel med. Jeg liker best å holde en lav profil og jobbe med mitt, sier 64-åringen, som til daglig jobber i Stavanger Installasjon hvor han står oppført med tittelen saksbehandler.

Fakta: Rune Runestad Født: 1954. Fra: Stavanger. Hvem: Investor og eiendomsutvikler. Eier og daglig leder selskapet Runestad Investering som igjen har flere datterselskaper under seg. Rik: Er ifølge bladet Kapital god for 750 millioner kroner. Aktuell: Kjøpte bryggeritomten på Forus øst for 115 millioner kroner etter at Ringnes la ned produksjonen i 2003. Er nå i gang med å utvikle 2020park på området til flere milliarder kroner.

Det er likevel den heleide kontorparken 2020park på Forus som står for majoriteten av verdiene til Runestad. Eiendommen ble overtatt fra Ringnes i 2003, og det ble straks satt i gang et arbeid med ombygginger og rehabilitering av de eksisterende bygningene. Nå er det reguleringen av det andre av fem delområder i parken som er på gang. Denne delen vil ha en prislapp på rundt 2,5 milliarder kroner, mens hele 2020park vil samlet komme på rundt 6 milliarder kroner ferdig utbygget.

Planlegger 95 leiligheter

Hele 2020park har en størrelse på rundt 120 dekar, mens tomteområdet som nå er under planlegging er på rundt 40 dekar - eller rundt 40.000 kvadratmeter. Området ligger på Forus øst - like ved Leos Lekeland og fram til fylkesvei 44.

– Her vil det bli næring, tjenesteyting, bevertning, forretninger og boliger. Vi legger opp til rundt 95 boenheter som vil bli bygget i seks etasjer. Næringsbyggene vil bli på mellom seks og åtte etasjer, sier Jarl Endre Egeland i Runestad Investering.

Fakta: 2020park Hva: Den gamle bryggeritomten på Forus øst på 120 dekar skal utvikles til 2020park. Selskapet 2020park AS har en målsetting om å produsere mellom 5000 og 10.000 kvadratmeter kontorareal per år. Enten etter konkrete bestillinger fra leietakere eller ved å bygge for å kunne klargjøre bygg til innflytting på kort varsel. Eier og styremedlem: Rune Runestad gjennom selskapet Runestad Investering AS. Styremedlem og daglig leder: Fredrik Skadal. Styremedlem og markeds/utviklingsansvarlig: Jarl Endre Egeland. Breeam: Som første lokale utbygger valgte 2020park allerede i 2008 å ha Breeam som styringsverktøy for bærekraftig utbygging. Ifølge 2020park er miljøfokuset gjennomgående i alle faser: prosjektering, bygging, drift og etterbruk. Alle byggene utvikles etter bærekraftige prinsipper.

Han er den som er tettest på utbyggingsplanene på Forus og 2020park sammen med Fredrik Skadal som begge er arbeidende styremedlemmer i 2020park. Prosjektet har allerede vært gjennom den første runden i kommunalstyret for byutvikling (KBU), og er nå ute på høring. Den skal behandles for andre gang til våren.

– De politikerne som jeg til nå har snakket med og som ellers har uttalt i saken, virker positive til et såpass banebrytende prosjekt. Det var i hvert fall mitt klare inntrykk som tilhører da saken var oppe like før jul, sier Egeland.

– Når er det realistisk med første spadestikk?

– En gang i løpet av neste år, men da må vi ha vind i seilene. Og det er viktig for oss å understreke at dette er planer som vi ikke er forpliktet til å sette i gang med hvis vi ikke finner det økonomisk forsvarlig. Med det mener jeg at vi er avhengige av å få på plass noen kontrakter før vi går i gang med byggingen. Markedet må på en måte vise at de ønsker - og har behov for - det vi kan tilby, svarer Egeland.

Kjøpte for 115 millioner

I 2003 avviklet Ringnes sin lokale produksjon av øl og mineralvann. Et område på 120.000 kvadratmeter ble kjøpt av Runestad Investering for 115 millioner kroner med tanke på framtidig utvikling. Ifølge Egeland så kan 2020park ferdig utbygd inneholde rundt 12.000 moderne kontorarbeidsplasser, nærmere 600 boliger, butikker, kaféer og andre servicetilbud.

– Rune er ekstremt framsynt, og det viste han også for 13–14 år siden da han kjøpte dette området. Dette preger selvsagt også prosjektet og alt vi gjør. Vi er opptatte av - og helt avhengige av - å være framtidsrettet. Derfor liker vi å si at dette er vår gave til den planlagte bussveien. Dersom bussveien blir en suksess, så får sannsynligvis vi suksess. Vi må spille hverandre gode, sier Egeland.

Og fortsetter:

– De som kommer til å jobbe i 2020park skal strengt tatt ikke trenge bil - i hvert fall ikke i framtiden. Derfor legger vi opp til regulering av ekstremt få parkeringsplasser i tråd med byvekstavtalen og IKDP Forus.

Flere bedrifter i samme bygg

Men sykkelplasser kommer det til å være rikelig av - både i boligkompleksene og i næringsbyggene. Det legges også opp til god tilgang av bysykler og framtidige bildelingsordninger.

– Det skal være enkelt å hive seg på en bysykkel eller bussen for eksempel bort til Gausel stasjon. Folk skal komme seg fra og til 2020park på buss, tog eller sykkel. På den måten mener vi at vi også tar et betydelig samfunnsansvar for å få ned biltrafikken og alt den fører med seg.

– Men er det ikke litt risikabelt å bygge såpass mye og såpass stort på Forus når det står mange tomme bygg med ledige kontorlokaler?

– Jeg er overbevist om at vår beliggenhet og vårt konsept, som er i tråd med et kortreist hverdagsliv og «timinuttersbyen, vil gjøre det attraktivt å bo og jobbe her. Hvis vi i tillegg legger oss på rett prisnivå og klarer å få til smarte løsninger for leietakerne, så er jeg helt sikker på at dette området kommer til å være populært. I våre næringsbygg legger vi opp til at flere mellomstore bedrifter med mellom 30 og 50 ansatte skal dele et bygg, svarer Egeland.

Trioen Runestad, Egeland og Skadal har også et annet sterkt kort på hånd som de mener er vesentlig for å få realisert planene for hele 2020park. Det kortet heter «Breeam Community» - og er et miljøprogram for etablering av nybygg.

– Vi er de aller første i Norge til å søke oss inn i dette programmet. Ingen av de andre seks innmeldte pilotprosjektene er kommet så langt som oss. Og vi er først i Norge til å søke om innovasjoner innen Breeam. I det hele tatt er hele 2020park bygget opp rundt bærekraftige prinsipper, og det er derfor ekstremt viktig at prosjektet gjennomføres uten at politikere eller andre begynner å plukke på enkeltelementer - for da vil hele planen fort miste den helhetlige og bærekraftige effekten som det her legges opp til. Godt miljø gir fornøyde ansatte og god lønnsomhet - og godt miljø er samfunnsansvar, sier Skadal og Egeland.

De to legger til at 2020park har en oppnåelse på 79,8 prosent og kommer dermed inn i kategorien «excellent».