Nå testes de nye bomstasjonene

BOMPENGER: I disse dager gjennomfører Statens vegvesen test av samtlige av de 38 nye bomstasjonene på Nord-Jæren. Når de nye bomringene åpner mandag 1. oktober, får vi rushtidsavgift. Alle skal være trygg på at de ikke blir belastet for en for høy bomavgift før klokken 7.