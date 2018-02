Salgstiden for brukte boliger har gått ned med 64 dager på Jæren

Det viser en oversikt fra regionsjefen for EiendomsMegler 1, Jærmegleren, Bård Birkeland.

Det finnes ingen lokal boligstatistikk for distrikter som Jæren for denne perioden, og regionsjefen har derfor laget sin egen «høyst uformelle statistikk», opplyser han selv i kjedens siste boligavis.

90 boliger ble solgt

Utgangspunktet er kommunene Time, Klepp og Hå. Der ble det fra 1. januar til 18. februar i år solgt til sammen 90 brukte boliger, hvorav 52 ble solgt av EiendomsMegler 1.

I gjennomsnitt ble boligene solgt etter 123 dager. Til sammenligning tok det 187 dager å selge en bolig i samme periode i fjor.

– 64 dager redusert salgstid viser at hjulene nå går litt fortere. Men det tar fortsatt lang tid å selge boliger, medgir Bård Birkeland.

Går raskere andre plasser

I fjerde kvartal 2011 var salgstiden bare 25 dager for boliger i Rogaland, og det tar fortsatt lengre tid å selge en bolig på Jæren enn i resten av fylket. I siste kvartal i fjor lå salgstiden for fylket på 83 dager i gjennomsnitt.

– En årsak til at salgene tar mer tid enn før, er at mange ikke kjøper ny bolig før de har solgt sin gamle. Dermed blir det en treghet i markedet, sier Birkeland, som også er leder i Rogaland eiendomsmeglerforening.

Det bygges færre boliger enn det er behov for

Får lavere pris

Hans egen oversikt viser ellers at 82 prosent av de brukte boligene i Klepp, Time og Hå gikk under prisantydning, 12 prosent gikk som prisantydning og seks prosent gikk over.

Men det presiseres at det ikke dreier seg om store forskjeller.

For en enebolig var snittprisen i denne perioden 3.924.583 kroner. Rekkehus gikk for 3.246.359 kroner, mens gjennomsnittsprisen for en leilighet i første del av 2018 var 2.304.890 kroner, går det fram av oversikten i Boligavisen.

Sjekk hvor mange som er til salgs i din kommune:

Til sammen ligger nå 4448 boliger ute for salg i Rogaland. Det gjelder alle typer, nye og brukte, fordelt på 3040 annonser på Finn.no. Slik var listen mandag morgen:

Bjerkreim (21)

Bokn (11)

Eigersund (197)

Finnøy (31)

Forsand (15)

Gjesdal (135)

Haugesund (470)

Hjelmeland (30)

Hå (251)

Karmøy (338)

Klepp (271)

Kvitsøy (5)

Lund (25)

Randaberg (95)

Rennesøy (37)

Sandnes (728)

Sauda (33)

Sokndal (20)

Sola (277)

Stavanger (807)

Strand (201)

Suldal (28)

Time (268)

Tysvær (100)

Utsira (1)

Vindafjord (53)

