Bildet av gutten fra Stavanger med det spesielle symbolet rundt halsen satte politiet på sporet av den nå tiltalte 42-åringen. I avhør har fornærmede anført at han ble utsatt for gjentatte overgrep over flere år. NB: Aftenbladet har ikke sett det aktuelle bildet, og tegningen er ikke en gjengivelse av fornærmede. Foto: Tegning: Nils-Thomas Økland