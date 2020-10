Sandnesbudsjettet: Dette blir dyrere neste år

Barnehageplassen blir 1045 kroner dyrere per år og en fulltidsplass i SFO vil koste 1650 kroner mer neste år. Her får du alle endringene i egenbetalinger og gebyrer.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Barnehage og SFO er det som øker mest. Foto: Pål Christensen

Julie Teresa Olsen Journalist

Kommunens egenbetalinger og gebyrer øker stort sett hvert år. Slik vil rådmannen ha dem i 2021.

• Foreldrebetaling barnehage økes fra kr 3 135 til kr 3 230 per måned

(3,0 prosent)

• Foreldrebetaling SFO økes fra kr 2 860 til kr 3 010 per måned (100 %-plass)

• Praktisk bistand i hjemmet øker med mellom 2,4 og 2,5 prosent

• Husleien i kommunale boliger økes fra kr 6 210 til kr 6 315 per måned

(1,7 prosent)

• Trygghetsalarm for de med lavest inntekt øker fra kr 115 til kr 120

• Forbruksgebyr vann øker med 22,2 prosent

• Forbruksgebyr avløp øker med 3,8 prosent

• Tilknytningsgebyr for vann og avløp, økes med kr 1 og kr 2 per m² bruksareal.