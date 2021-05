Chesterfield-stolene ble for lette for jærbuen, nå kommer de i tyngre utgaver

De er kjent som solide møbler, men de fikk bare en uke på Kaizersplassen, torget som for alltid skal vise at Bryne er hjemsted for et internasjonalt rockeband.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Årne Skrettingland, avdelingsleder i kommunalteknikk i Time, viser den stolen som er minst skadet og som nå blir form for tre nye stoler i tung betong på Kaizersplassen. Geir Sveen