Minneord: Humoristen og humanisten Per Inge Torkelsen er død

Minneord: Det var med stor sorg Human-Etisk Forbund mottok beskjeden om at Per Inge Torkelsen gikk bort tirsdag 22.juni, etter lengre tids sykeleie.

Per Inge Torkelsen døde 22. juni, 68 år gammel. Foto: Jon Ingemundsen

Vi i Human-Etisk forbund kjente ham som et trofast medlem, en aktiv støttespiller og en viktig bidragsyter for organisasjonen, både lokalt og nasjonalt. Med humor og varme løftet han problematiske aspekter ved samfunnet, og det vil vi savne ham for.

Per Inge har igjennom mange år stilt opp for Human-Etisk Forbund på en rekke ulike arrangement, der ett eksempel er blasfemipub. Han har i tillegg vært en svært populær konfirmasjonstaler, og reist rundt på hele Vestlandet med sine unike taler til ungdommene, der han tok opp alvorlige temaer som psykisk helse. Med humanismen som rettesnor dyttet Per Inge samfunnet fremover.

Per Inge har ved flere anledninger snakket åpenhjertig om sin oppvekst i et religiøst miljø. Et miljø han opplevde så strengt at det ble kvelende, og som han derfor gjorde opprør mot.

Men for en humanist er ikke dette opprøret nok i seg selv, ekte humanisme er mer enn å kritisere religion. Det er et livssyn, en livsholdning. Den hadde Per Inge til fulle.

Samtidig som han var raus mot dem som trodde annerledes enn ham selv, stod han opp for humanistiske verdier og viste politisk mot, for eksempel når krefter fra ytre høyre trakk sketsjene hans for retten. Han satte søkelyset på et av de skumleste utviklingstrekkene i dagens Norge.

Vi ønsker å takke deg Per Inge, for din utrettelige innsats for samfunnet, og for at du var en trofast støttespiller for Human-Etisk Forbund både lokalt og nasjonalt. Vi kommer til å savne din varme, din tilstedeværelse og humor. Våre varmeste tanker går til familien.



Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger

Regionlagsleder Human-Etisk Forbund Rogaland, Signe Lill Maas

Lokallagsleder i Human-Etisk Forbund Stavanger, Heino Blanckaert