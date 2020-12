Havvind kan skape 10.000 arbeidsplasser i gigantisk steinbrudd i Ryfylke

Steinbruddet på Jelsa i Suldal kan bli produksjonssted for flytende havvind-turbiner til hele verden. Det nyetablerte selskapet, Windworks Jelsa vil investere milliarder og lage en gigantisk tørrdokk for serieproduksjon av havvindmøller i krateret.

Norsk Stein er Skandinavias ledende bergverk innen produksjon av tilslag. I bunnen av steinbruddet planlegger Windworks Jelsa et produksjonsområde for havvindmøller. Foto: Marie von Krogh

– Her snakker vi om 10.000 arbeidsplasser. Dette kan bli stort sier Tore Kolnes, prosjektleder i NorSea Group.

Sammen med Suldal kommune og det interkommunale selskapet Ryfylke IKS har Norsea dannet Windworks Jelsa for å realisere planene.

Hårete drøm om milliarder

Den hårete drømmen er å investere 1–2 milliarder kroner i det gigantiske steinbruddet som ligger på Berakvam i Suldal for å omgjøre det til et produksjonssted for industriell serieproduksjon av havvindmøller.

– Her har vi tatt ut pukk siden 1980-tallet, sier Odd Hotvedt, tidligere produksjonsdirektør, nå prosjektleder i Norsk Stein.

Masseuttaket har resultert i et enorm krater. Hotvedt kjører på humpete anleggsveier for å komme fram til et utsiktspunkt. Det regner og blåser. Utsikten er vanskelig å beskrive. Digre dumpere og 90 tonns gravemaskiner ser ut som mygger. Maskinene mater Europas største pukkverk, som produserer 12 millioner tonn kubikkmeter tilslag per år. 99 prosent eksporteres til Europa som tilslag til asfalt, betong og bygningsmaterialer. Dette utgjør nesten 900 skipsanløp per år.

Skissen er en illustrasjon for hvordan tørrdokken kan bli. Det er mange forhold som må kartlegges og avklares i et mulighetsstudium. Jelsa kan bli et flerbruksområde hvor det også kan produseres andre produkter enn understell for havvindmøller. Foto: Norsea Group

Nederst i krateret er man 40 meter under havnivå. Flaten er 450 dekar i første fase, på sikt opp mot 900 dekar når Norsk Stein er ferdig med masseuttaket. Planen til Norsk Stein har vært å fylle bruddet med vann opp til havnivå og revegetere området over vannspeilet.

Fra steinbrudd til tørrdokk?

Nå kan steinbruddet i stedet bli en gigantisk tørrdokk for serieproduksjon av havvindmøller.

- Vi planlegger å bygge vindmøller på tørr grunn, fylle hele vår del av

steinbruddet med sjøvann og trekke de flytende vindmøllene ut til havs direkte fra produksjonsområdet. Dette sikrer kortest mulig vei fra produksjon til bruk, noe som sparer miljøet, er sikrere og sparer kostnader, sier Knut Magne Johannessen i NorSea.

Konsernet er størst i landet innen forsyningsbaser og logistikktjenester til olje- og gassindustrien. Det har rundt 1300 ansatte og 2 milliarder kroner i omsetning.

Hvordan endte NorSea med luftige havvindplaner i et steinbrudd i Suldal?

Konsernsjef John Egil Stangeland viser til at Norsea de siste 5 årene har vært involvert i flere vindparker.

– Vi ser at havvind blir kjempestort noen år fram i tid. EU har som mål at innen 2030 skal havvind gi 60 gigawatt (GW). Det tilsvarer 6000 vindturbiner på 10 megawatt. Bunnfaste løsninger har en begrensning på 50–60 meter vanndybde. Verden er i ferd med å slippe opp for grunne farvann. Konsepter med flytende fundamenter må til for oppnå klimamålene. En skipsdokk vil bare ha plass til en håndfull fundamenter, og de vil beslaglegge dokken i årevis. Derfor trengs et gigantisk anlegg for å få dette til. Vi har lett i hele Europa og langs norskekysten for å finne et egnet sted for serieproduksjon. Og det fant vi i Ryfylke. Det finnes ingen lignende steder hvor et 450 dekar stort hull ligger klar ved sjøkanten og kan utvikles til tørrdokk, svarer Stangeland.

Langt fram

Tidshorisonten er lang. Regjeringen bestemte i sommer at Utsira Nord skal lyses ut for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Windworks Jelsa sikter seg inn mot dette prosjektet, hvor de første havvindmøllene kommer på plass en gang før 2030.

For Suldal er det en gavepakke om planene lar seg realisere, mener ordfører Gerd Helen Bø. Her sammen med Norsea-sjef John E Stangeland og Geir Ims i Ryfylke IKS, som er styreleder i Windworks Jelsa. Foto: Marie von Krogh

I dag er kostnadene for høye til at flytende havvindmøller er kommersielt lønnsomme. Norsea peker på serieproduksjon av fundamentene, som det aller viktigste tiltaket for å redusere kostnader. Fundamentene er trekanter med 60–70 meter lange sider, kanskje større også.

Havvind er identifisert som en fremtidig eksportvare hvor Norge har naturgitte fordeler.

– Vi snakker om svære konstruksjoner. En spar-plattform som Equinor har valgt krever 100 meters vanndybde for å monteres. Det har bare Vestlandet, sier Stangeland.

I steinbruddet øker vinden og nedbøren. Kommuneledelsen i Suldal hutrer. Avtroppende rådmann Øyvind Valen blir pensjonist ved årsskiftet, men skal gå inn i styret til det nye selskapet. Da kommunens 2021-budsjett ble vedtatt advarte han om at befokningen stadig blir eldre. Utfordringen er å få flere innbyggere. I så måte kan initiativet bli en gavepakke, ifølge ordfører Gerd Helen Bø. Produksjon av havvindmøller er arbeidskrevende og Windworks Jelsa kan skape mange nye arbeidsplasser. Etterbruken av steinbruddet kan bli helt unik.

– Norsk Stein er i dag kommunens største private arbeidsgiver med 250 årsverk. Det er en forutsetning at Norsk Stein kan fortsette sin aktivitet uhindret av vindmølleprosjektet. Med Windworks Jelsa ser vi muligheter for enda flere arbeidsplasser i regionen, samt en viktig posisjon innen havvindindustrien i mange år fremover. Vi håper det lar seg kombinere, det vil bety mye for hele Rogaland og Vestlandet, sier ordføreren.

Direktør Ketil Barkved i New Kaupang, som legger til rette tomter for nye, grønne næringer, har koblet sammen interessentene i prosjektet.

–Norsk Stein vil fortsetter å være en stor og viktig arbeidsplass i regionen. I tillegg får vi inn en særdeles spennende satsing på havvind og fornybar energi i Ryfylke, vi ivaretar lokale interesser og infrastruktur, og vi skaper en bærende

del innen Norges satsing på havvind, sier Barkved.

– Dette kan få episke proporsjoner

For å finne ut om havvind og masseuttak lar seg kombinere, skal det utarbeides et mulighetsstudium som skal ferdigstilles til sommeren. Norsk Stein jobber med planer om å utvide steinbruddet nordover. Pukkverket ser muligheten for å kunne levere tilslag til havvind-fundamenter av betong. Understell fra Suldal kan slepes til Spania på en drøy uke, til New York på 25 dager.

– Man skal ha bakkekontakt, men dette kan få episke proporsjoner. Det kan bli kjempesvært når det gjelder arbeidsplasser. Tenk hva Jåttåvågen betydde for Stavanger , sier styreleder Geir Ims med tanke på at produksjonen av Condeep plattformer startet i Jåttåvågen i 1973, og er for mange selve symbolet på oljeeventyret i Nordsjøen.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) skulle vært med på befaring, men ble forhindret av korona-karantene.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt. Flytende havvind er en industri som ennå er i startgropen. Storskalaproduksjon som dette prosjektet, kan bidra til å legge til rette for å få ned produksjonskostnadene. Vi har forutsetninger for å kunne ta en sentral rolle her med verfts- og subsea-industrien som sørger for at vi både har rett kompetanse og kunnskap som skal til for å lykkes. Der blir spennende å følge dette arbeidet videre, kommenterer Chesak.

Fakta Windworks Jelsa Windworks Jelsa er etablert av NorSea Group, Suldal kommune og Ryfylke IKS, i samarbeid med pukkverket Norsk Stein og New Kaupang. Fram til sommeren 2021 skal det utredes hvordan prosjektet skal tas videre. Les mer

Fakta NorSea Group AS NorSea Group har adresse i Tananger i Sola kommune. Hovedeier er Wilh. Wilhelmsen NorSea Group har baser i Dusavik og Tananger (Rogaland), Stangnes og Hammerfest (Troms og Finnmark), Stord (Vestland) og Kristiansund (Møre og Romsdal). På basene i Rogaland har de blant annet 700.000 kvadratmeter med baseareal og 15 kaier som til sammen er 1100 meter lange. I utlandet har de basar i Aberdeen (Skottland), Esbjerg (Danmark), Newfoundland (Canada) og Perth (Australia). De er dessuten medeier i basene til CCB i Norge. Les mer