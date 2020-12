To menn siktet for drapsforsøk på Los Tacos i Stavanger

En mann ble like før midnatt skutt inne på restauranten Los Tacos i Stavanger sentrum. Han overlevde og er innlagt på Stavanger universitetssjukehus.

To krimteknikere er tidlig fredag morgen inne på Los Tacos. Foto: Hilde Moi Østbø

– En mann som befant seg på stedet er siktet for drapsforsøk. Han sitter nå i avhør, sier politiadvokat Christine Kleppa i en pressemelding like etter klokken 4 fredag morgen.

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt natt til fredag. De rykket ut til stedet, og i lokalene ble det funnet en skadet mann.

– Fornærmede er fraktet til Stavanger universitetssjukehus, heter det videre fra politiet.

Politiet i Stavanger sier at de ikke vil gi ytterligere kommentarer om saken natt til fredag.

– Saken etterforskes og vi vil komme tilbake med mer informasjon, sier politiadvokat Kleppa.

To personer siktet

- En mann som befant seg på stedet, er siktet for drapsforsøk. Mannen er avhørt.

Politiet har siktet ytterligere en person for drapsforsøk, og denne personen leter vi etter. Begge de to siktede er i 30-årene og godt kjent for politiet fra tidligere, sier politiadvokat Christine Kleppa klokken 06.59.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange personer som var tilstede i lokalene til Los Tacos da en mann ble skutt like før midnatt torsdag. Foto: Hilde Moi Østbø

Krimteknikere på plass

Fredag morgen er to krimteknikere på stedet. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange personer som var tilstede i lokalene til Los Tacos da en mann ble skutt natt til fredag.

En mann ble like før midnatt natt til fredag skutt inne på Los Tacos i Stavanger sentrum. En annen mann er siktet for drapsforsøk. Foto: Janne Hagen

Væpnet politi sjekket kjøretøy

Et vitne opplyser til Aftenbladet at væpnet politi sjekket kjøretøy som passerte gjennom sentrum i natt.

– Vi ble først stoppet ved rundkjøringen ved Magasin Blaa, der alle i bilen ble sjekket av en fullt bevæpnet politimann, og deretter oppe ved St- Petri kirke. Også da av væpnet politi, opplyser vitnet.

Krimteknikere er fredag morgen på plass på Los Tacos. Foto: Hilde Moi Østbø