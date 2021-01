Mindreårig gutt siktet for overgrep på Lye

En gutt i ungdomsskolealder er siktet for overgrepet mot en jente i barneskolealder på Lye i september.

Politiet patruljerte utenfor Lye skule etter at overgrepet ble kjent 22. september. Foto: Fredrik Refvem

Stein Halvor Jupskås Journalist

Det var tirsdag 22. september klokken 13.39 fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder skulle ha blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra Lye skule i Time kommune i Rogaland.

- Vi har nå siktet en gutt i ungdomsskolealder, som er under den kriminelle lavalder, for seksuell handling med barn under 16 år, sier politiadvokat Cathrine Tanberg.

Den siktede gutten avhøres i dag på Barnehuset sammen med en av sine foreldre. Politiet gjorde omfattende etterforskning i høst, og fikk også inn mange tips i saken, uten at det ble identifisert noen mistenkte. I høst ble det gjennomført flere avhør av vitner, i tillegg til av fornærmede. Det ble også foretatt rundspørringer i området på Lye, samt gjennomført kriminaltekniske undersøkelser.

- Etterforskningen, i sammenheng med nye opplysninger i saken, gjorde at vi nå kunne sikte en person, sier Tanberg.