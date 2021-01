Småbedrifter håper kommunepenger vil hjelpe

Små og mellomstore bedrifter setter pris på at regjeringen sender en milliard deres vei, gjennom en bevilgning til kommunene.

Bevilgningen skal kompensere lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av koronapandemien.

– Det at midlene også kan brukes på bedrifter som helt eller delvis faller utenfor kompensasjonsordningen, var spesielt viktig for oss sier, Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i bedriftsorganisasjonen SMB Norge.

Han påpeker at mange bedrifter har styrket likviditeten ved å bruke pengene de midlertidig har hatt til overs, fordi de har fått utsette innbetaling av skatter og avgifter. Men han mener utsettelsen må forlenges enda lenger enn til 1. juli