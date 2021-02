Fem prosent av bygden er smittet. Nå er de redd de ikke klarer kritiske oppgaver.

Utbruddet av det britiske mutantviruset preger Ulvik kraftig. Nå er de redd for at de ikke kan opprettholde kritiske funksjoner.

Minna Øydvin og Gunnlaug Lekve på den midlertidige teststasjonen i Ulvik. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Torsdag melder Ulvik herad om at det er registrert 25 nye smittetilfeller etter utbruddet av den britiske virusmutanten. Totalt 53 personer er nå smittet og sitter i isolasjon, melder Ulvik herad på egne hjemmesider.

Dette betyr at omtrent fem prosent av Ulviks knappe 1100 innbyggere er koronasmittet.

– Det er dramatisk høye tall. Vi hadde forventet flere nye tilfeller, men dette var veldig mye, sier ordfører i Ulvik, Hans Petter Thorbjørnsen.

Alle positive prøver sjekkes på Haukeland for mutert virus, men kommuneledelsen har flere ganger sagt at de antar de fleste positive prøvesvar er den britiske virusmutanten.

Tirsdag var fem av tilfellene bekreftet britisk variant.

Ulvik herad er sterkt preget av Vestlands største utbrudd av det muterte viruset. Foto: Rune Sævig

Frykter for driften

– Den største utfordringen nå blir å få oversikt over hvem som skal i karantene og hvem som skal isoleres. I tillegg må vi finne ut hvor mye de ansatte påvirkes, sier ordføreren.

Mandag hadde Ulvik omtrent 200 personer i karantene. Siden den gang har smittetallet økt fra ni til 53 tilfeller, og det er innført karantene for alle i husstanden dersom én person i husstanden må.

Dermed kan mange flere ansatte i Ulvik herad havne i karantene.

– Vi frykter at det blir utfordringer i å holde driften oppe, også på lang sikt. Det er godt mulig vi må nok ha møter med nabokommuner om mulighetene for hjelp til å rett og slett drive kritiske samfunnsfunksjoner, sier Thorbjørnsen.

Ordfører i Ulvik herad, Hans Petter Thorbjørnsen, kaller de siste smittetallene dramatiske. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

I går ble karantenetiden i Ulvik vedtatt utvidet fra 10 til 14 dager, samtidig som at lokal forskrift med blant annet besøksforbud, ble utvidet til 14. februar.

Det pågår et stort arbeid med smittesporing, og det er mange som skal testes, skriver Ulvik på egne nettsider.

korona-ulvik-omegn

Redningsaksjon fra Bergen

– I dag fikk vi bekreftet at Bergen kommune stiller med sin mobile testasjon her i morgen klokken 12. Det betyr at vi kan ta all testing her, forklarer Thorbjørnsen, og legger til:

– Det er veldig betryggende.

Tidligere har kommunen behøvd hjelp til testing fra Eidfjord kommune, men denne praksisen blir det slutt på nå.

Den ombygde bobilen fungerer som Bergen kommunes mobile teststasjon. På bildet: Eivind Damsgaard utenfor koronabilen på NHH i sommer. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Flere i karantene i nabokommunene

Onsdag kveld var det møte mellom Ulvik og nabokommunene, sammen med statsforvalteren, FHI og helsedirektoratet.

Smitteutbruddet i Ulvik har forgreinet seg til flere kommuner i regionen. Torsdag formiddag opplyser Voss herad at to av de nye smittetilfellene i Ulvik har tilnytning til dem. Ti personer og deres husstandsmedlemmer er satt i karantene i Voss.

I flere av nabokommunene venter de prøvesvar utover dagen. Foreløpig har Samnanger, Kvam og Voss fått påvist smitte med tilknytning til utbruddet i Ulvik.

I Ulvik og Kvam er det innført strenge koronarestriksjoner i lokal forskrift.