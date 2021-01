Ledigheten stiger i Rogaland

Ved utgangen av januar er 16.919 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland, viser tall fra Nav. Det er 637 flere enn i desember.

Ferske tall fra Nav viser at ledigheten er stigende i Rogaland. Foto: Jon Ingemundsen

Ove Heimsvik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi ventet en oppgang i ledigheten i starten av året. Naturlige sesongvariasjoner og strenge smittevernrestriksjoner gjør at ledigheten stiger, sier direktør Merethe Prytz Haftorsen i Nav Rogaland i en pressemelding.

De ferske tallene viser at:

10.480 personer – 4,1 prosent av arbeidsstyrken – er registrert som helt ledige i Rogaland.

5314 personer – 2,1 prosent av arbeidsstyrken – er delvis uten arbeid.

Ledigheten blant de unge er 5,9 prosent for aldersgruppen 20 til 24 år.

Ledigheten er 5,4 prosent for de mellom 25 og 29 år.

Tøffest for reiseliv og transport

Helt siden koronapandemien startet i mars 2020 har reiseliv og transport vært av bransjene som har vært hardest rammet. I disse gruppene er 1892 personer helt uten arbeid i fylket ved utgangen av januar. Det er 1267 flere enn for et år siden.

– Denne bransjen livnærer seg på at folk kommer seg ut fra hjemmet og deltar fysisk, enten du reiser, deltar på et kulturelt arrangement eller spiser på en restaurant. Det siste året har vi blitt bedt om å være mest mulig hjemme, og restriksjonene er strenge. Derfor har denne bransjen det tøft, og det vil ta lang tid før de er tilbake til normalen, sier Haftorsen.

– 3394 personer har stått helt uten arbeid imellom et halvt år og et år. Den kraftige økningen i langtidsledigheten henger i stor grad sammen med at mange næringer sliter tungt med utfordringene koronasituasjonen gir blant annet for reiseliv og transport, sier Prytz Haftorsen.

Merethe Prytz Haftorsen er direktør i Nav Rogaland.

Les også Unormal økonomi også neste år: – Kanskje kan vi leve som før fra 2022

Les også Norsk økonomi har sitt verste år etter krigen. Men folk flest har minst like mye å rutte med som før.

Høyest ledighet i Stavanger

Stavanger kommune har klart høyest ledighet i fylket, med 5 prosent helt ledige. I andre kommuner er ledighetstallene som følger, målt i prosent:

Sandnes: 4,6

Sola: 4,5

Haugesund: 4,1

Eigersund: 4,0

Gjesdal: 3,7

Klepp: 3,6

Randaberg: 3,5

Time: 3,3

Karmøy: 3,2

Hå: 3,1

Over 5000 utlyste jobber

Antall utlyste stillinger i Rogaland var 5443 i januar – åtte prosent flere enn samme måned i fjor, viser tallene fra Nav.

Flest stillinger – 1164 i alt – ble lyst ut innen helse og pleie og omsorg.

– Nærmere 5500 utlyste stillinger bekrefter at mange virksomheter i fylket er på jakt etter arbeidskraft. Selv om konkurransen om jobbene er tøff, finnes det gode muligheter i flere bransjer. Nå er det også muligheter for å kombinere dagpenger med utdanning eller kurs, noe som gjør det enklere for arbeidsledige å satse mot karriere i andre bransjer, sier Prytz Haftorsen i meldingen.