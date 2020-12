Byggefelt på Fogn kan få tommelen ned i byen

Boligfeltet Holmastø ligger vestvendt til, ikke langt fra ferjekaien på Fogn. Foto: Holmastø AS

Finnøy kommune kjøpte tre boligtomter på Fogn for å gi starthjelp til et byggefelt på øya. Nå ligger det an til at Stavanger kommune dropper hele hjelpen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp