Starter seismiske sprengninger for nytt dobbeltspor

Denne helgen starter Bane Nor seismiske undersøkelser for å planlegge det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø. Små sprengninger er en del av arbeidet.

Bane Nor skal lage et seismisk kart i planleggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Foto: Pål Christensen

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Undersøkelsene begynner de nærmeste dagene, og skal holde på til over nyttår, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Dette er en viktig del av planleggingsarbeidet for nytt dobbeltspor på Jærbanen. Grunnforholdene har stor påvirkning på både kostnad og fremdrift for prosjektet. De seismiske grunnundersøkelsene skal skje i områder som utredes som mulig plassering for det nye sporet, sier prosjektsjef Erik Pascal Johansen i Bane Nor.

Seismiske undersøkelser gjøres ved at det gjennomføres små sprengninger som skaper en lydbølge som reflekteres i grunnen. Det reflekterte signalet brukes til å lage et seismisk kart.

– Vi skal ikke gjøre store inngrep nå. Sprengningene er små, og vil knapt merkes eller høres, sier Johansen.

Alle grunneierne som blir berørt av undersøkelsen, er kontaktet direkte av Bane Nor. Selskapet Impakt Geofysik er hyret inn for å gjøre jobben.

Johansen understreker at mye arbeid gjenstår før endelig plassering av det nye dobbeltsporet kan vedtas. Det vil først skje når en

kommunedelplan er vedtatt, etter planen i 2023.