Inger Klippen (H) med i ekspertgruppe som skal foreslå tiltak for psykisk helse etter pandemien

Peder Kjøs får med seg Sandnes-lege i ekspertgruppen som skal foreslå tiltak for psykisk helse etter pandemien.

Lege og Høyre-politiker Inger Klippen fra Sandnes har rikelig med erfaring i håndtering av pandemien fra sin tid som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Jon Ingemundsen

NTB

Geir Søndeland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Regjeringen har bedt en ekspertgruppe ledet av psykolog Peder Kjøs om å se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk.

Inger Klippen (H) fra Sandnes, tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, blir også med i ekspertgruppen, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Aftenbladet.

Vurderer nye tiltak

Gruppen skal foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør styrkes for å møte belastningene og utfordringene mange mennesker sliter med som en konsekvens av pandemien og tiltakene for å få ned smitten.

– Vi har greid å holde smitten lavere og samfunnet åpnere enn mange andre land gjennom pandemien. Men likevel har pandemien hatt sin pris. Mange er permittert eller har mistet jobben, og mange har opplevd ensomhet, isolasjon eller vanskelige forhold hjemme. Vi har tatt grep for å holde tjenestene i gang og forebygge ensomhet, men vi vil vurdere om det er behov for å styrke innsatsen ytterligere, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Ekspertgruppen består av tolv medlemmer, og er satt sammen av personer med fag- og erfaringskompetanse innenfor psykisk helse og rus. Leder er psykolog Peder Kjøs, blant annet kjent fra NRK.

Allerede innen 30. april skal ekspertgruppen fremme konkrete forslag om hvor innsatsen bør styrkes i helse- og omsorgstjenestene og eventuelt foreslå nye tiltak. Vurderingen fra ekspertgruppen skal inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for nye tiltak.

Ekspertene

Her er hele ekspertgruppen:

Peder Kjøs, psykolog, Oslo (leder)

Inger Klippen, fastlege, Sandnes

Hektor Hovgaard, psykolog, Averøy

Steinar Krokstad, forsker, daglig leder HUNT-senteret, NTNU, Steinkjer

Mira Aaboen Sletten, forskningsleder Ungdatasenteret, Nova/ OsloMet, Oslo

Børre Lekang, psykiatrisk sykepleier VGS og HFU, Bodø

Maryam Konar, helsesykepleier ungdomsskole, Drammen

Randi-Luise Møgster, psykiater, viseadministrerende direktør, Helse Bergen, Bergen

Martine Antonsen, landsleder, Mental Helse Ungdom, Bjerkvik

Monica Modalen, styremedlem og pårørenderepresentant i Alarm, Kristiansand

Håvard Stamsø-Ellingsen, senterleder Fellesverket sentrum, Røde Kors, Oslo

Camilla Lynne Bakkeng, fagleder, Akan kompetansesenter, Follo

Statsminister Erna Solberg (H) i samtale med psykolog Peder Kjøs under verdensdagen for psykisk helse. Nå skal Kjøs lede en ekspertgruppe som skal se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse og rusbruk. Foto: Terje Pedersen / NTB