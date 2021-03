Må en garasje for en minigrave­maskin ta en av Klepps mektigste utsikter?

Midt i byggingen er en underskriftsaksjon startet for å stoppe det man trodde bare var et lite redskapshus for den nye kirkegården på høyden over Kleppe som er kjent for storslagen utsikt mot Orre og Jærhavet.

Her var det før vidt utsyn mot Orrevatnet, havet og Feistein fyr. Nå brytes horisonten av dette 26 meter lange service- og driftsbygget for den nye gravplassen. Bygget vil også bli det nye synet for gravfølget når de kommer ut av kirken, viser Georg Gaard. Geir Sveen