Stopper salg av mulig brannfarlig panel

Produksjon og salg av royalimpregnert kledning er midlertidig stoppet. Dette rammer Marnar Bruk i Lindesnes.

– Vi har ikke permittert noen ansatte, sier styremedlem Espen Birkeland i Marnar Bruk. Han er også tidligere daglig leder. Foto: Reidar Kollstad (Arkiv)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

LINDESNES: Royalimpregnert kledning kan være mer brannfarlig enn først antatt fordi produktet aldri har vært underlagt testing. Nå er både produksjon og salg midlertidig stoppet etter en test i Danmark.

Det er TV2 som melder dette.

Marnar Bruk i Lindesnes er en av fire produsenter av dette. De tre andre produsentene er Talgø, Moelven og Alvdal Skurlag. Sistnevnte har allerede permittert ansatte og stanset produksjonen.

Det har ikke Marnar Bruk.

– Vi har ikke permittert noen ansatte, sier styremedlem Espen Birkeland i Marnar Bruk. Han er også tidligere daglig leder. Foto: Reidar Kollstad (Fædrelandsvennen)

Marnar Bruk i Marnardal er en av fire norske produsenter av royalimpregnert panel. Nå er produksjon og salg midlertidig stoppet, melder TV2. Foto: Rune Øidne Reinertsen (Fædrelandsvennen)

– Vi har ikke permittert noen ansatte, men vi har stanset produksjonen til berørte prosjekter inntil prøveresultatene våre er klare, sier styremedlem i Marnar Bruk, Espen Birkeland.

De har sendt inn royalimpregnert kledning til akkreditert testlaboratorium i utlandet, og får resultatene på dette i løpet av to til seks uker.

Fra produksjonen på Marnar Bruk i Marnardal i Lindesnes. Foto: Reidar Kollstad (Arkiv)

Fakta Marnar Bruk Marnar Bruk har siden 1976 produsert royalbehandlet trevirke til bruk på blant annet fasader, terrasser, tak, støyskjermer og limtredragere. Bedriften er lokalisert i Marnardal i Lindesnes. Marnar Bruk Royal er et holdbart og bærekraftig materiale. Marnar Bruk benytter mest furu fra skoger på Sørlandet, men bruker også trevirke fra andre bærekraftige nordiske skoger. All trelasten som brukes er 100 % PEFC Sertifisert. Kilde: Marnar Bruk Les mer

Testene som TV2 baserer sin artikkel på, er foretatt i Danmark. Resultatene av testen har allerede fått konsekvenser.

Alvdal Skurlag er én av fire produsenter av royalimpregnert materiale. De har nå stanset produksjonen og sendt ut permitteringsvarsler til ansatte.

– Beklagelig sak

– Det er en beklagelig sak, både for oss selv, men ikke minst for våre kunder og forbrukere, sier Berit Nordseth Moen, administrerende direktør i Alvdal Skurlag, til TV 2.

– De produktene det referes til i testen, er ikke produkter fra Marnar Bruk, sier Espen Birkeland til Fædrelandsvennen.

Han mener at denne saken nå fører til store usikkerhet i markedet.

– Det stilles mange spørsmål i bransjen nå. Testen er basert på kledning, og vi har også mange andre produkter som ikke blir påvirket av testen. Nå produserer vi mye til lager, og forbereder sommersesongen 2021. Det er fremdeles mange produkter som ikke krever brannklassifisering, og vi fortsetter produksjen av dette. Foreløpig har vi altså ikke permittert noen, og har nok å gjøre, sier Birkeland.

I mange tiår har norske boliger blitt bygget med såkalt royalimpregnert bordkledning. Dette er kledning spesialbehandlet med linolje for mindre vedlikehold og lengre levetid. Bare i 2020 ble denne typen kledning solgt for svimlende 700 millioner kroner, ifølge estimat av bransjen.

Men nå har testing av én kledning fra en av produsentene og feildeklarering ført til at en hel bransje trekker i nødbremsen. Inntil videre er produktet i praksis nedklassifisert, det er sendt ut varsler om permitteringer og distributørene har stanset salget, i følge TV2.

– Alvorlig

– Vi vurderer det som alvorlig at det produktet vi har testet, ett brannbehandlet trepanel, er markedsført med produktdokumentasjon som oppgir at produktet har bedre brannegenskap enn det testing viser at produktet faktisk har, sier Therese Brøndum, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), til TV 2.

Direktoratet understreker at testen kun gjelder ett produkt.

– Vi kan ikke ut fra dette konkludere med at dette gjelder generelt for alle royalimpregnerte kledningsprodukter. For å få kunnskap om dette må hvert enkelt produkt testes, opplyser DiBK.

Men tilsynet avslørte også at produsenter av royalbehandlet trekledning har deklarert sine produkter feil.