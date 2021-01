42 nye smittede i Stavanger og Sandnes

Stavanger kommune melder om 34 nye smittetilfeller søndag. Flere skoler og et botiltak i kommunen har smitte. Sandnes har åtte nye tilfeller.

Foto: Jon Ingemundsen

Christine Andersen Johnsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag ble det satt en ny dyster rekord i Stavanger, med hele 58 nye smittetilfeller. Lørdag var tallet mye lavere med 14 nye smittede. Søndag var det altså 34 personer som testet positivt på covid-19 i Stavanger.

2 tilfeller er reiserelatert

28 er definert som nærkontakter

4 har ukjent smittekilde

0 har usikker smittekilde

Aldersgrupper

De smittede i Stavanger søndag er fordelt på følgende aldersgrupper:

0–9 år: 5

10–19: 3

20–29: 9

30–39: 8

40–49: 3

50–59: 3

60–69: 3

Totalt ble 788 personer testet søndag.

Smitte på skoler og botiltak

Smitten sprer seg på flere skoler i distriktet.

En ansatt på Skeie skole i Stavanger testet positivt søndag. 41 elever og 5 ansatte er i karantene og får hjemmeundervisning til og med 15. januar.

Totalt 43 elever og 9 ansatte er i karantene etter at elever ved skolene Auglend og Sunde testet positivt for covid-19 søndag. I tillegg er en ansatt i Bekketunet barnehage smittet, noe som har ført til at 20 barn og ni ansatte er i karantene.

I et av Stavanger kommunes botiltak, der en ansatt fikk påvist covid-19 i helgen, har ytterligere én ansatt testet positivt søndag. 11 beboere og to ansatte er nå i karantene. Samtlige ansatte og alle beboere skal testes mandag, for å få en full oversikt over smittesituasjonen i botiltaket.

Åtte nye smittetilfeller i Sandnes

Sandnes kommune melder mandag morgen om åtte nye smittetilfeller i kommunen det siste døgnet.

Kvinne 40-50 år (ukjent smitte)

Mann 30-40 år (tilreisende fra rødt land)

Mann 20-30 år (nærkontakt)

Barn/ungdom under 20 år (nærkontakt)

Kvinne 50-60 år (nærkontakt)

Mann 20-30 år (nærkontakt)

Barn under 20 år (ukjent smitte)

Mann 70-80 år (nærkontakt)

Søndag kveld fikk to ansatte på Hana skole beskjed om at kornatesten var positiv. Dermed må en klasse på 1. trinn i karantene. Alle foresatte er informert.

Torsdag ble det meldt at en annen ansatt på Hana skole hadde testet positiv og at 20 elever på 5. trinn måtte i karantene.