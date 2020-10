Dette er område c. Her er det minst fulldyrket jord; 63 dekar, mens 290 dekar er innmarksbeite.-Hvis det ikke kan bygges på en slik grunn, hvor kan det da bygges, spør grunneierne som gjerne gir fra seg grunnen. Bryne og Frøylandsvatnet ses øverst til høyre. Foto: Lyse As