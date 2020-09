Lønnsomt med bom i Eiganesveien

Rogaland fylkeskommune har regnet seg fram til at det er kostnadseffektivt å sette om en bomstasjon også i Eiganesveien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Eiganesveien går parallelt med Madlaveien. På Madlaveien er det bom, mens Eiganesveien har gjennomkjøring forbudt. Det er anslått at 400 bilister kjører Eiganesveien i løpet av et døgn for å unngå bommen

Stein Halvor Jupskås Journalist

Stavanger kommune har to ganger nektet å stenge Eiganesveien fysisk for å stenge smutthullet i bomringen. I stedet har politikerne gått inn for fortsatt gjennomkjøring forbudt.

Samtidig ba de styringsgruppen for bymiljøpakken om en tilbakemelding på om det er aktuelt å etablere bom i Eiganesveien.

I en sak til styringsgruppen for bymiljøpakken i neste uke er svaret ja på det spørsmålet.

Les også 700 biler kjører ulovlig her hver dag – nå kan tre veier bli stengt

Les også Ingen ville stenge bomsniker-veiene i Stavanger

Les også Et skritt nærmere bomstasjon i Eiganesveien

Her anslås etablerings og driftskostnader for en ny

bomstasjon å ligge mellom 3,4 og 5,4 millioner kroner, mens inntekten i løpet av 10 år kan ligge på 9 millioner.

Formålet med å etablere bommen er å redusere og hindre gjennomgangstrafikk i området som både er et tett boligstrøk og skolevei for et større antall skoleelever. Deler av strekningen er for smal for passering av møtende kjøretøy.

Trafikken i retning nord (inn i bomringen) har økt fra 380 til 780 kjøretøy per døgn etter at bomringene ble innført. I retning sør ut av

bomringen har trafikkmengden tvert imot blitt redusert fra 350 til 300.

Ifølge notatet til styringsgruppen viser tallene derfor at anslagsvis 400 bilister daglig kjører gjennom Eiganesveien ulovlig, og at de antakelig gjør dette for å unngå bompenger.

Direkte overført ville 400 biler gitt en inntekt til Bymiljøpakken på 1,8 millioner årlig.

Men med en bom på plass i Eiganesveien er det all grunn til å tro at trafikken vil gå ned. Regnestykket forutsettes derfor at denne trafikken reduseres betydelig i dette bomsnittet.

Noe av trafikken bli overført til overordnet vegnett (Madlaveien) der det allerede er bom, og noen trafikanter vil heller velge å gå, sykle eller kjøre buss.

Fylkeskommunen tar derfor utgangspunkt i en halvering av anslått trafikk, altså i gjennomsnitt 200 biler gjennom året. Da kan det beregnes en inntekt i denne bommen på rundt 9 millioner over en 10-årsperiode, altså minst 3,5 millioner mer enn det koster å sette opp bommen.

Oppsummert vurderer Rogaland fylkeskommune det som kostnadseffektivt å etablere

bom i Eiganesveien.

Dermed spilles ballen på ny over til Stavanger kommune.