Byrådet i Oslo innfører munnbindpåbud når det er trangt på T-bane og trikk

Oslo-byrådet innfører blant annet munnbindpåbud og flere andre koronatiltak. Samtidig dropper de foreløpig flere av Helsedirektoratets anbefalinger.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) orienterer pressen om koronasituasjonen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB-Anders R. Christensen

– I dag innfører vi et påbud om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Byrådet har fram til nå bare sterkt anbefalt folk å bruke munnbind på kollektivtransporten, men nå innføres et påbud når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre.

– Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind om bord, sa Johansen.

Munnbindpåbudet gjelder fra tirsdag klokken 12.

Dropper flere av Helsedirektoratets anbefalinger

Samtidig innføres et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. I tillegg pålegges alle skjenkesteder å ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

Dermed følger ikke Johansen Helsedirektoratets anbefalinger om at Oslo bør forby private samlinger på mer enn fem personer innendørs, at det bør innføres stans i innslipp på utestedene klokken 22 og forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

I helgen truet helseminister Bent Høie (H) med å overstyre Oslo kommune dersom de ikke følger opp rådene fra Helsedirektoratet. På en pressekonferanse mandag ettermiddag gjentok Høie truslene.

– Vi har muligheten til å overstyre, men det er ikke noe vi ønsker, sa Høie.

– En smule uenige

På pressekonferansen viste Johansen til uenigheten med de nasjonale myndighetene.

– De siste dagene har jeg og Bent Høie vært en smule uenige om noen av tiltakene, sa Johansen.

– En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit til politikere, til myndighetene og til den videre håndteringen av koronaviruset, sa byrådslederen.

Møtes mandag kveld

Bent Høie skal mandag kveld i et digitalt møte med Oslo og 19 omkringliggende kommuner om tiltaksnivået.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) skal delta i møtet for Oslo. Han tror ikke Høie vil gå inn og overstyre Oslo-byrådet.

– Jeg håper han sier at han er fornøyd med at Oslo nå har fulgt en del av anbefalingene fra Helsedirektoratet, og at kommunen og nasjonale myndigheter vil følge situasjonen i Oslo veldig nøye sammen, sier Steen til NTB.