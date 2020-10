Foto: Fredrik Refvem

8 anbefalinger til høstferien

Her har vi samlet ti aktivitetstips til høstferien 2020.

Andreas Askildsen Frontsjef

Publisert: Nå nettopp

1. Langlesning

Sett deg godt til rette i sofakroken, gjerne med ullpledd og en kopp kaffe eller te: Her har vi samlet noen av Aftenbladets beste saker for deg.

Foto: Privat / Mariken Steen-Forgaard

Historien om Siw: Ingen hadde sett til Siw i påsken. Miljøarbeider Pål Holden kjente igjen lukten med det samme han åpnet døra

2. Gå tur i nærområdet

Foto: Pål Christensen

– Kom dere ut, gå på tur. Frisk luft er viktig for fysisk og mental helse, slo divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet fast på en pressekonferanse i mars. Da var det mange som kjente at brakkesyken tok dem og det ble mye tid i eget hjem. Unntaket var selvsagt syke og isolerte.

Som i vår er reglene de samme når du skal ut i naturen: Hold avstand til andre folk. Og dropp turer som krever at du reiser kollektivt - finn heller fine turer i nærområdet ditt.

Her har vi samlet flotte nærturer fra Stavanger Turistforening og flere turreportasjer fra Aftenbladet. Turene er sortert etter geografiske områder - sjekk turene i ditt nærområde.

3. La deg inspirere

For alle med et digital premium-, komplett- eller helgeabonnement på Aftenbladet, er Bo-magasinet et fast innslag hver fredag. I tillegg til dette har vi samlet en rekke inspirerende boligreportasjer på denne siden.

Har du fått med deg disse boligsakene?

4. Hør podkast

Aftenbla-bla er et ukesaktuelt nyhetsmagasin med lause snipp. Programledere er Aftenbladets journalister Jan Zahl og Leif Tore Lindø. Med seg i høst har de forfatter Janne Stigen Drangsholt som fast gjest. Ofte titter også andre gjester innom podkaststudio.

Lytt til podkasten her eller søk opp Studio A der du vanligvis hører på podkast.

Stig Nilssen og Kjetil Flygind spilte forrige uke inn Studio A ved kjøkkenbordet. Foto: Privat

Aftenbladets sportspodkast. En podkast hvor Stig Nilssen og Kjetil Flygind fra Aftenbladets sportsredaksjon følger alt som skjer i Viking tett, men også tar temperaturen på mye av det andre spennende som skjer i sportsregionen vår.

Lytt til podkasten her eller søk opp Studio A der du vanligvis hører på podkast.

Det vi lever av

E24s podkast om bransjene olje og gass, fornybar energi, maritime bransjer og havbruk. Programlederne Ola Myrset og Marie Misund Bringslid, journalister i Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, inviterer med seg eksperter og analytikere i studio.

Podkasten var én av fire nominerte til prisen «Årets aktualitetspodkast» før utdelingen av medieprisene for 2020.

Lytt på Det vi lever av i Itunes eller der du vanligvis hører podkaster.

5. Løs kryssord

Start dagen med en hjernetrim: Hver dag finner du et nytt kryssord her. Her kan du også spille sammen med en venn: Når du har klikket deg inn på kryssordet du vil løse, kan du trykke på plussknappen til venstre over kryssordet. Da får du opp en lenke. Denne deler du med vennen du vil løse kryssordet sammen med.

6. Løs sudoku

Liker du bedre å trene hjernen med tall enn bokstaver. Her finner du dagens sudoku. Hver dag kan du velge sudoku av tre vanskelighetsgrader: Enkel, middels eller vanskelig.

7. Finn gullet: Dykk ned i arkivet

Hvordan var nå den rabarbrakake-oppskriften som stod i Aftenbladet på 1990-tallet? Hvordan dekket vi krigsutbruddet i 1940 og hvor ble det av bildet av lillesøster da hun var på forsiden av Aftenbladet i 17. maitoget for mange år siden?

Svarene finner du her – i Aftenbladets lett søkbare arkiv, som er gratis tilgjengelig for alle abonnenter.

8. Hør på god musikk: Over 100 av tidenes beste høstsanger

Plateanmelder Geir Flatøe gir deg nye musikktips hver uke. Foto: Jonas Haarr Friestad

Hver uke setter Aftenbladets plateanmelder Geir Flatøe opp en spilleliste med ukens anbefalte sanger.

Nå har han laget en spilleliste med sanger som passer til årstiden vi er inne i. Høstsanger handler ofte om livets høst, men det finnes sanger tilegnet selve årstiden også. Her finner du i første rekke sistnevnte, pluss noen som berører begge deler.