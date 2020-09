Debatt:– Sandnes er en varm by som er på full fart i rett retning

– For få år siden hadde nok Sandnes et visst harrystempel og Ruten ble forbundet med noe negativt, og alt det andre positive forsvant litt bak dette. Dette er i ferd med å snu, sa Svein Vathne.

Byprest Günther Theiss (t.v), forfatter Janne Stigen Drangsholt, varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) og samfunnsdebattant Svein Vathne diskuterte gode og dårlige sider med Sandnes. Foto: Jarle Aasland

– Det er en varme og omsorg for de svakeste i Sandnes som vi må ta vare på, sier byprest Günther Theiss.

Det manglet altså ikke på gode ord om Sandnes da Aftenbladet inviterte til debatt om gauk, identitet og byutvikling på Vågen videregående skole fredag. I panelet satt byprest Günther Theiss, forfatter og professor i litteratur, Janne Stigen Drangsholt, forfatter og samfunnsdebattant Svein Vathne og varaordfører Pål Morten Borgli.

– Jeg er veldig glad i Sandnes, ja, jeg elsker faktisk Sandnes. Jeg har nærmest vokst opp i Langgata der foreldrene mine drev butikk. Jeg kjenner at jeg har røtter her. Det er trivelige folk her. Her finnes alt jeg trenger, sa Drangsholt.

Programledere under debatten var Aftenbladets Leif Tore Lindø og Camilla Bjørheim. Sendingen kan ses i opptak. Foto: Jarle Aasland

Om fotball og samhold

– En by er aldri bedre enn slik den er for det mennesket som har det verst. Her finnes det en omsorg for de svakeste og derfor er dette en bra by, sa byprest Theiss.

Han poengterte også at man i Sandnes kan gå på den samme fotballpuben som Manchester United-supportere uten å få bank. Liverpool-supporteren ressonnerte litt videre om fotball:

– Jeg har inntrykk av at de fleste er enige om at Liverpool er et fantastisk lag. Det som gjør dem så gode er samholdet. Likevel har jeg lagt merke til at de som er fra Nederland sitter sammen på bussen, det samme gjør de som er fra Afrika og så videre. Sånn skal det også være i den mulitikulturelle byen Sandnes. Det må også være rom for at like barn leker best, mente han.

Borgli røpet at han har en hemmelig drøm om at Sandnes Ulf skal møte Queen Park Rangers i europacupen.

– Da får jeg et problem. Antakelig må jeg gå til en skredder å få sydd halve drakten av hver klubb.Om gauker

– Problemet med gauken er at det er få i det moderne Sandnes som har et forhold til den. Det er i det store og hele en tilbakelagt epoke - det blir som om Stavanger plutselig skulle løfte fram silda, mente Svein Vathne.

– Jeg synes gauken er fantastisk og jeg ser ikke den negative koblingen til fuglen, selv om det nok er Sandnes-gauker også som hekker i andre sine reir, spøkte Borgli.

– Det som kanskje ikke alle vet er at den ble brukt for å signalisere at båtene med keramikkprodukter la til kai, den viser altså til handel, kremmerånd og det å skape noe. Det synes jeg passer godt, sa varaordføren.

– Jeg liker at den representerer handel, men skulle gjerne sett et natursymbol i kommunevåpenet, det tror jeg ville være mer samlende, mente Janne Stigen Drangsholt.

Fornøyde elever som både fikk Aftenbladets pris og Aftenbladets eksklusive capser med påskriften: Ruten, Langgadå, Melsheiå, Gandsen, Lura og Hana. Fra venstre: Sondre Undheim Lokøy, Kristoffer Rødland, Magnus Fuglestad, Tarjei Sellevoll, Daniel Karlsen, Gaute Primberg Strand, John Magnus Aarsand. Foto: Jarle Aasland

Om lillebrorkomplekset

– Det Sandnes har fått til på Ruten og for eksempel på Vågen videregående vil sakte, men sikkert endre måten vi oppfatter byen på. Fra å representere noe harry, har det blitt en wow-plass, mener Svein Vathne, som sammen med familien egentlig skulle flytte til Stavanger.

– Det finnes ikke noe kompleks, utbasunerte Stigen Drangsholt.

– Jeg husker da jeg flyttet tilbake til Sandnes for en del år siden at jeg gikk til frisøren i Stavanger fordi de skulle være så flinke der. - Kommer du helt fra Sandnes, utbrøt frisøren. Som om det skulle være en ekspedisjon som tok en uke. Sandnes har utviklet seg utrolig raskt og nå har vi flott rødt rådhus, park på Ruten og isbar i Langgata! Ingen grunn til at vi ikke skal ha ganske så høy selvtillit.

Det var enighet i panelet om at også Team Ingebrigtsen hadde bidratt i den retningen. Vågen videregående skole ble under sendingen overraskende for elevene tildelt Aftenbladets kulturpris. Til stor jubel.

Panelet var mest enige under direktesendingen fra Vågen. Foto: Jarle Aasland