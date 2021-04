Bøndene krever over 2 milliarder i jordbruksoppgjøret

Bondeorganisasjonene krever over 2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. De leverte inn sitt krav til staten tirsdag formiddag.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag kaller det «en skjebnetid for norske bønder». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlags felles krav til staten i det 71. jordbruksoppgjøret er 2,114 milliarder kroner.

Organisasjonene krever midler både til å sikre bøndenes inntekter, støtte til investeringer i landbruket, og sikre velferdsgoder for bøndene.

Mer presist er 772 millioner kroner kostnadsdekning, 717 millioner økte målpriser, og budsjettoverføringer 1,22 milliarder kroner.

Inntektsvirkning av jordbruksfradraget utgjør 145 millioner kroner i kravet. Det vil gi en inntektsvekst på 48.700 kroner per årsverk. Kravet inneholder også en egen pakke utenfor oppgjøret for investeringer for å lykkes med overgangen til løsdrift på storfe, for 450 millioner kroner.

I en pressemelding kaller leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag det «en skjebnetid for norske bønder og norsk matproduksjon,» og sier mange bønder står ved et veiskille.

– Årets krav handler om å redusere inntektsavstanden mellom bønder og andre grupper i det norske samfunnet, sa Bartnes på pressekonferansen der kravet ble overlevert.

Det er også press mot bondeorganisasjonene nedenfra. Aksjonen #bondeopprør21 har fått over 20.000 underskrifter, skriver Nationen.

Den krever blant annet at forhandlingsresultatet blir sendt ut til uravstemning blant medlemmene til de to bondeorganisasjonene, noe organisasjonene selv har avvist, skriver Klassekampen.

Staten kommer med sitt tilbud til bøndene 4. mai, og forhandlingene pågår til 15. mai.