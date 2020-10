Taxisjåfør mistet to tenner. Passasjeren ble frifunnet i retten, men er villig til å betale erstatning

Den tiltalte 35-åringen frifinnes for vold mot sjåføren. Går med på å betale 30.000 kroner i erstatning. Foto: Jarle Aasland

Retten finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte med vilje slo ut to av sjåførens tenner. Blant annet fordi tennene hans ikke satt like fast som vanlige tenner.