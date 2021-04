29 nye smittede på Nord-Jæren

I Stavanger er det registrert 16 nye smittetilfeller, mens det i Sandnes er registrert 9 nye tilfeller det siste døgnet.

Hanne Undem Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I Stavanger kommune er det registrert 16 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er to flere smittede enn det som ble registrert dagen før. Tolv av de smittede var nærkontakter. To av dem har ukjent smittevei, og to har usikker smittevei.

0–9 år: 2

10–19 år: 3

20–29 år: 3

30–39 år: 1

40–49 år: 4

50–59 år: 3

Kun 341 personer ble testet i Stavanger det siste døgnet. Fredag og torsdag testet over 500 personer seg. Onsdag testet over 700 personer seg. Og på tirsdag testet over 850 personer seg.

I Sandnes kommune er det registrert ni nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er sju flere enn dagen før. Seks av de smittede var nærkontakter. Smittesporing pågår ved de andre tilfellene.

Kvinne 20-30 år (smittesporing pågår)

Mann 20-30 år (smittesporing pågår)

Mann 50-60 år (nærkontakt)

Kvinne 60-70 år (nærkontakt)

Mann 30-40 år (smittesporing pågår)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Kvinne 50-60 år (nærkontakt)

Kvinne 20-30 år (nærkontakt)

I Sola kommune er det registrert fire nye smittetilfeller det siste døgnet. Tre av de smittede har kjente nærkontakter, mens én av dem har ukjent smittevei. Smittesporing pågår.

I Randaberg kommune er det foreløpig ikke meldt om nye smittetilfeller siden 1. april.

Nordfylket

I Haugesund kommune er det registrert seks nye smittetilfeller det siste døgnet. Det skal kun være lokal smitte, og ikke være knyttet til arbeidsinnvandring. 108 personer ble testet ved kommunens teststasjon.