Høyre jublet for fire nye år med Erna Solberg

Høie mottok nyhetene på Høyres valgvake på «SAS-hotellet» i Oslo sammen med partitopper som statsminister Erna Solberg og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner

Partifeller brøt ut i enorm jubel da de første prognosene kom om 26,2 prosent til Høyre og borgerlig flertall sammen med Frp, KrF og Venstre.

– Hvis dette blir resultatet, er det et fantastisk positivt resultat for Høyre. Det viser jo at folket ønsker at regjeringen fortsetter å gjennomføre politikken vi har startet på, sier Høie til Aftenbladet.

– Dette er en enorm tillitserklæring til Erna Solberg som statsminister, sier Høie.

Høyre-medlemmer hoppet, klemte hverandre og lot jubelscenene levne liten tvil om hva de tror resultatet blir.

De første prognosene viser nemlig flertall for fire nye år med Solberg som statsminister.

NRKs første prognose viste dette:

Solid borgerlig flertall

89 mandater til de borgerlige, 80 til de rødgrønne

Kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet

MDG under sperregrensen

Venstre er akkurat over sperregrensen og er inne med sju mandater

To ulike prognoser fra Valgdirektoratet og TV 2 klokken 21 viste borgerlig flertall, med henholdsvis 88 og 87 mandater, skriver NTB.

– Høyre har vunnet kampen om Vestlandet

Aftenbladet snakket med Høie få minutter etter at de første prognosene var klare.

NRK-prognosen understreker Høie at er nettopp «bare» en prognose.

- Men jeg tror mange ville trodd det skulle være mye jevnere enn det vi nå ser. Dette gir oss økt tro på at vi skal komme oss ut på et godt resultat.

- Hva blir x-faktoren de neste timene?

- Det er jo sperregrensen. Samtidig er det veldig gledelig at Høyre ligger an til å gjøre et mye bedre resultat enn det målingene har vist, sier Høie.

Høyre-nestlederen fikk også se Rogaland-prognosen fra Aftenbladets laptop.

- Den forteller at Høyre har vunnet kampen om Vestlandet igjen, sa Høie da den første prognosen viste at Høyre i Rogaland fikk mer enn 2013-resultatet i oljefylket på 30,1 prosent.

Med 39,5 prosent av stemmene talt opp lå Høyre i Rogaland an til å gå fram med ett mandat til fem mandater på Stortinget.

Samme prognose sendte Solfrid Lerbrekk (SV) inn og Iselin Nybø (V) og Geir Toskedal (KrF) ut.

Seks fra Rogaland Høyre i rikspolitikken?

Ikke bare tilsier det at Høie (Stavanger), Tina Bru (Sandnes) og Sveinung Stensland (Haugesund) får selskap av debutantene Margret Hagerup (Time) og Aleksander Stokkebø (Stavanger) på rogalandsbenken, men også at Aase Simonsen (Karmøy) kan få fast «vikarplass» hvis Høie fortsetter som statsråd.

- Det var rogalendingene som følte sterkest på oljeprisfallet og på den økte ledigheten, men det er de samme rogalendingene som nå opplever at optimismen er på vei tilbake igjen, sier Høie.

Han trekker fram dette kinderegget av suksessfaktorer:

Erna Solbergs popularitet Folk ser det er ført en politikk som de vil se mer av i fire nye år. Høyre har ført en optimistisk valgkamp med fokus på egne løsninger.

- Er det en Tina Bru som nå må forberede seg på å få en telefon fra Erna Solberg om ikke lenge med spørsmål om hun kan tenke seg å bli statsråd i en ny Erna-regjering?

- Rogaland Høyre har fantastisk dyktige kandidater som kan bekle mange viktige jobber, men det er for tidlig å spekulere om det akkurat nå, sier Høie.