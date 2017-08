Jakob Ingebrigtsen norsk mester på supertid

Både Jakob og storebror Filip Ingebrigtsen stilte til start på 5000-meteren. Mens storebror har slitt med sykdom og måtte bryte, vant lillebror Jakob løpet på 13.35,84. VM-deltaker på distansen, Sondre Nordstad Moen, kom på 2.-plass med 13.39,92, mens Zerei Mezngi løp inn til bronse på 13.49,12.

Vinnertiden til lillebror Ingebrigtsen var kun fire sekunder bak mesterskapsrekorden til Knut Kvalheim, satt for ikke mindre enn 38 år siden.

– Dette betyr alt. Underveis var det jævlig tungt. Det gikk fort. Det var bare å henge på Filip, sa en sliten Jakob Ingebrigtsen til NTB.

Super-pers

Lillebror Ingebrigtsen perset med nærmere 14 sekunder. Den tidligere bestenoteringen på distansen lød på 13.49,54. Tiden var også både aldersrekord og norsk juniorrekord.

– Dette var det første seniorgullet av mange. Alt har gått på skinner den siste tiden, sa 16-åringen som fyller 17 først i neste måned.

Broren Filip var imponert over lillebroren. Bronsevinneren fra 1500 meter i VM i London har trøblet med forkjølelse etter VM, og han var heller ikke på topp da han sprakk på 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich torsdag.

– Det var gøy å se at Jakob vant. Han viste i går (800 meter i Zürich) at han er i god form. I tillegg hadde han jo en god hare, sa Filip til NTB.

– For min egen del ville hodet mitt mer enn kroppen. Jeg skulle kanskje ikke ha løpt, sa Filip.

Pappa: – Helt latterlig

Jakob Ingebrigtsen satte ny personlig rekord på 800 meter og var for første i karrieren under to minutter på distansen i Zürich torsdag. 16-åringens tid ble 1.49,40.

Dagen derpå beviste han på ny storform på sin egen hjemmebane.

– Tiden han løper på er bare helt latterlig god. Jakob har holdt denne formen helt fra mai, og det å holde formen så stabil i den alderen, er en utrolig prestasjon, sa pappa Gjert Ingebrigtsen til NTB.

– Han er veldig godt grunntrent. Det er forutsetningen for å holde det gående på dette nivået. Nå er Jakob i veldig bra grunnform, men ikke noe mer enn det, tilføyde han.

Ukjent med 5000 meter er for øvrig ikke 16-åringen. Tidligere i sommer tok stortalentet gullet på distansen under U20-EM i Italia. Da løp han på 14.41,67.

41 løperne sto på startstreken i Sandnes torsdag. Etter 1400 meter hadde en gruppe på ni mann skilt seg ut, der Sondre Nordstad Moen lå i tet. Gruppen ble mindre etter hvert som løpet gikk, og da det gjensto to runder var gruppen blitt til en trio bestående av Sondre Nordstad Moen og brødrene Ingebrigtsen. Filip Ingebrigtsen valgte å bryte med en stor runde igjen.

En knapp time etter 5000-meteren løp Jakob Ingebrigtsen inn til fjerdeplass i semifinalen på 800 meter. Det holdt til en plass i finalen som avvikles lørdag.