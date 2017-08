Seland (H) om ektepar som saksøker kommunen: - Forstår frustrasjonen, men det vil alltid være noen som ikke er fornøyde

– Jeg har forståelse for frustrasjonen til ekteparet som nå går rettens vei for å få erstatning for at eiendommen deres på Ganddal er omregulert til næringsformål, sier Sandnes-politiker Thor Magne Seland, som legger til at kommunen har strukket seg langt.