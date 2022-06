Terrorsiktede varetektsfengslet i fire uker – Elden kaller det en god kjennelse

Zaniar Matapour som drepte to menn og såret ytterligere 21 personer i Oslo sentrum natt til lørdag, er varetektsfengslet i fire uker.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

To personer ble drept og 21 personer skadd da en mann løsnet skudd mot utesteder i 1.15-tiden lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Advokat John Christian Elden møter pressen utenfor politihuset i Oslo søndag.

Det framgår av Oslo tingretts kjennelse mandag ettermiddag.

Norsk-iranske Zaniar Matapour samtykket til politiets begjæring om varetektsfengsling i fire uker. Retten kom derfor til at det ikke er nødvendig å behandle spørsmålet i et rettsmøte.

– Det er en veldig god kjennelse. Retten finner skjellig grunn til mistanke for drap, men ikke terrorhensikt ut fra bevisene i dag. Det er for tidlig å konkludere om det foreligger noe angrep mot pride eller skeive, og politiet må få tid til å etterforske saken nærmere, sier mannens forsvarer, John Christian Elden, til NTB.

Mannen er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag. Kåre Arvid Hesvik født i 1962 og Jon Erik Isachsen født i 1968 ble drept. Ytterligere 21 personer ble skadd i masseskytingen.

Terrorsiktet

Tingretten skriver følgende om terrorsiktelsen:

«Denne bestemmelsen er bygget opp slik at den beskriver et grunnstraffebud som her er drap, i tillegg til et krav om terrorhensikt, som her er angitt å være hensikt om å skape alvorlig frykt i en befolkning».

I kjennelsen skriver tingretten at det ikke er behov for å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om terrorhensikt på dette tidspunktet. Det begrunnes med at vilkårene for varetektsfengsling uansett er oppfylt på grunn av drapssiktelsen.

Videre skriver retten at det av hensyn til etterforskningen er nødvendig at den terrorsiktede mannen ikke får kommunisere med andre. Han ilegges derfor brev- og besøksforbud i inntil fire uker. Samtidig ilegges han isolasjon i to uker.

«Retten mener at det av hensyn til etterforskningen er påkrevet med isolasjon, slik at siktede ikke kan kommunisere med, eller via, andre innsatte, fordi det ellers vil være fare for bevisforspillelse», heter det i kjennelsen.

Vil ikke la seg avhøre

Varetektsfengslingen ble gjennomført som kontorforretning og den terrorsiktede mannen var ikke til stede i retten.

Mannen har så langt ikke latt seg avhøre. Han krever at politiet ikke gjør opptak, eventuelt at opptakene offentliggjøres i sin helhet. Det begrunner han med frykt for at opptakene skal bli manipulert.

Oslo-politiet sa mandag at de er i dialog med mannens forsvarere om muligheten for å få tatt avhør, og at retningslinjene fra Riksadvokaten åpner for at avhør i unntakstilfeller kan bli tatt uten at det gjøres opptak.

Samtidig sier politiet at terrorsiktelsen fortsatt står seg og ikke er blitt svekket så langt i etterforskningen. De mener det kan være en kombinasjon av flere hypoteser, som terror og psykiatri.