Politiet advarer mot svindel-mail: - Ikke svar og blokker avsender

Fredag skrev Politiets nettpatrulje at flere skal ha mottatt en falsk e-post med anklager om pedofili og påstander om at en rettssak er startet.

Slik ser e-posten ut. Politiet skriver at e-posten er falsk og ikke må svares på.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Dette er en falsk epost, og vi oppfordrer til å ikke svare, samt å blokkere avsenderen, skriver politiet på Facebook.

E-posten kommer fra adressen politiet.no.land@gmail.com og er underskrevet av Madam Marie Benedicte Bjørneland. Benedicte Bjørnland er politidirektør.

Mottaker av e-posten anklages for «barnepornografi», pedofili, cyberpedofili og ekshibisjonisme, og at det derfor startes en rettssak mot mottaker.

Nederst i e-posten står det at man må «skrive dine begrunnelser for tiltale og verifisering for å vurdere sanksjonene, dette innen en streng periode på 48 timer» for at man så vil bli arrestert nærmest sitt hjem. Deretter vil man bli registrert i «National Sex Offender Registry».

Politiet skriver at denne e-posten er falsk.

Politiets tips

Politiet kommer med flere tips for å avdekke falske henvendelser:

Ønsker avsender at du skal gjøre noe?

Ber den om brukernavn, passord, kredittkortopplysninger eller annet?

Preges henvendelsen av at noe haster, noe galt kan skje om du ikke gjør noe – eller en form for gevinst eller fordel for deg?

Forventer du denne henvendelsen, eller kommer den «ut av det blå»?

Kontroller avsenderadresse og lenker: Hvis de er ukjente eller spesielle, så kan det være en mistenkelig henvendelse. Men vær obs: Det er enkelt å forfalske, så det at avsenderadresse er reell er ikke et tegn på at henvendelsen er reell.