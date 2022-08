Tina Bru er gravid - ville vente til etter statsrådjobben

Stavangerpolitiker og Høyres nestleder Tina Bru er gravid for andre gang: - Synes for mye.

Høyres nestleder Tina Bru er gravid. Her sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) under Arendalsuka tirsdag.

– Når jeg ikke drikker øl på Arendalsuka forstår alle at det er noe på gang, sier Høyres nestleder Tina Bru da Aftenbladet møter henne i Arendal tirsdag.

Det var nemlig her at ryktene om Stavanger-politikerens gledelige nyhet begynte å svirre.

– Nå er jeg fire måneder på vei. Nå synes det for mye til at jeg ikke kan skjule det lenger, sier hun.

Det er snart fire år siden førstefødte Ellis ble født. Før det var hun åpen om vanskelighetene hun og mannen hadde hatt for å bli gravid.

– Ikke like usikker

Prøverørsbehandling ble derfor parets løsning. Det resulterte altså i første graviditet.

Denne behandlingen ble også brukt da Tina Bru igjen ønsket å få barn.

– Jeg har aldri hatt noe problem om å være åpent rundt dette. Jeg mener det fjerner tabuet og stigmaet rundt at noen faktisk trenger hjelp til å få barn, av forskjellige årsaker, forteller hun.

– Det er tilfellet til mannen min og meg. Grunnen til at jeg var åpen om det sist var at man har en tendens til å alltid mase om når man skal få barn. For alle er dette ikke alltid like lett, sier hun.

Aftenbladet møter Bru i Arendal under Arendalsuka.

Prøverørsforsøkene kan ta lang tid, og er ikke alltid vellykket. Det vet både Tina Bru og mannen hennes. Deres første forsøk lyktes ikke.

– Det tar tid med blant annet hormonbehandling. Men for oss som ville ha en til var dette løsningen, og heldigvis funket det igjen.

– Siden du har vært gjennom det før var det kanskje lettere denne gangen?

– Ja, man er ikke like usikker for andre gang. Men hver gang kroppen gjennomgår denne prosessen er det ganske tungt. Det er ikke noe jeg så frem til, men det var det som måtte til. Ønsket om å få barn var større enn frykten for prosessen, sier nestlederen til Aftenbladet.

Fakta Tina Bru 36 år gammel politiker født i Moss.

Bodd mange år i USA i barndommen, men kaller Stavanger for «hjem».

Ble innvalgt på Stortinget for Rogaland Høyre i 2013.

Ble olje- og energiminister i Solberg-regjeringen i januar 2020.

Høyres 2. nestleder siden høsten 2020.

Hun er gift og har en sønn. Les mer

– Er heldig

Ellis, som i vinter blir fire år, vil da altså bli storebror. Bru vet enda ikke kjønnet på det andre barnet, men er glad for at det er en viss aldersdifferanse mellom dem.

– Jeg tror det er en fordel med at en er ferdig med bleiene, og kan ta på skoene selv. Jeg synes det ser ekstra strevsomt ut når de er like gamle, men det har nok siden utfordringer dette også, sier hun lattermildt.

– Du er nestleder i et av Norges største parti. Hvilke vurderinger gjør dere rundt timing?

– Det er vanskelig å ikke planlegge, men luksusen av å planlegge er ikke alltid til stede. Men siden det er en belastning for kroppen var det ikke aktuelt å gjøre det da jeg var statsråd. Første svangerskap jeg hadde var jeg sykemeldt lenge. Derfor var det god timing å gjøre det nå, sier Bru.

Og legger til:

– Men det var ikke partiet som var prioriteten da vi bestemte oss for å prøve å få barn nummer to.

Det er en blid Bru som forteller om de gode nyhetene.

Å være på Arendalsuka er hektisk for politikere. Debatter og møter tar mye tid.

– Hvordan er det når man er tre måneder på vei?

– Jeg er heldig som ikke har vært veldig dårlig så langt. Men når jeg skal stå oppreist i en debatt i et varmt rom i en time kan det bli utfordrende. Heldigvis har det gått bra. Man merker at man er i en annen fysisk form, avslutter hun.