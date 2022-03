Se hvem som i dag tok lang lunsj i Rogalands høyeste bygg

Verdens raskeste individ landet i dag for lunsj, rett utenfor kaffeautomaten i 15. etasje i Høghuset på Bryne.

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Denne vandrefalken hadde mandag en lunsj som varte i over tre timer her på gesimsen til Høghuset.

En av dem som har kontor i denne etasjen og som ivrig fulgte med var Alf-Inge Haaland, far til en av verdens mest aktuelle fotballspisser for tiden.

– Hva er det du filmer?

Haaland ristet bare på hodet. Ville ikke gi en kommentar, heller ikke om fuglen.

– Men nærmer det seg nå en ny klubb for Erling Braut Haaland?

– Det har aldri vært så nærme som nå, smilte han litt oppgitt, mens han med mobilen konsentrerte seg om å filme dagens gjest i den sosiale sonen i etasjen.

Les også

Haaland tilbake på landslaget: Her ankommer han Norge i privatfly GARDERMOEN/ÅRÅSEN (VG) Erling Braut Haaland (21) er på plass i Oslo for sin første landslagssamling på et halvt år – og… 21. mars 2022

Vandrefalken startet på lunsjen litt før klokken 11. Da hadde den fanget sitt bytte, en fugl som vi ikke klarte å identifisere.

Fartsrekordene

Ikke noe individ i verden er raskere. I en video fra National Geographic er vandrefalkens fart målt til 389 kilometer i timen. Det er 218 kilometer raskere enn neste art på magasinets liste over fartsrekorder:

1. Vandrefalk: 389 km/t

2. Tårnseiler: 170 km/t

3. Svart marlin: 128 km/t

4. Gepard: 120 km/t

5. Flygefisk: 110 km/t.

Vandrefalken overlever en slik fart ved at den lukker neseborene før den stuper ut som en rakett for å gripe et bytte i lufta. Så har den også fått et jagerfly oppkalt etter seg.

Valgte Bryne

Det var i 2014 Aftenbladet kunne melde at to lynraske vandrefalker hadde valgt bort høye fjell og bratte skrenter for det 20 etasjer og 65 meter høye bygget på Bryne.

Fakta Vandrefalk Hva: Er kjent som klodens raskeste fugl. Kan i stup nå en hastighet på nær 400 kilometer i timen. Kjennetegn: 40-50 cm. Kjønnene er like, men hunnen er større. Er litt mindre enn jaktfalken. Tilholdssted: Arten hekker i bratte fjellvegger på steder med rikt fugleliv. På grunn av jaktmåten, må den ha tilgang til åpen mark. På Bryne har den flyttet inn i det 65 meter høye Høghuset til Forum Jæren. Les mer ↓

Siden er de observert på gesimsen i de øverste etasjene, mens de gjør opp byttet så fjærene fyker og i en prosess som kan ta lang tid.

Noen år er de der ofte, men de kan også være borte i lengre perioder.

Det ble også montert en rugekasse med live-kamera i en av etasjene, uten at det ble hekking.

– Det er lenge jeg har sett den så ivrig, sier Renate Aasen, som også har kontor i 15. etasje.

Mange går forbi. Fuglen er lite redd. Men kikker vaktsomt opp når en liten hund stadig følger etter folk på vei til kaffeautomaten.

Alle lister seg likevel rolig forbi.

– Det er jo kjæledyret vårt. Vi vil ikke skremme den vekk, sier Renate Aasen, mens kollega Harald Gudmestad passer på slik at dører ikke smelles igjen.

Etter en tre timers lunsj, er den fortsatt på plassen.

– Vandrefalken virker ganske mett, men tar seg små pauser og fortsetter så spisingen, lyder rapporten fra det kanskje mest urbane punktet på Jæren.

Her er flere saker fra dyrelivet på Jæren:

Les også

Denne lomvien skal snart dø på Orrestranda Stormens seinskader er blant annet denne lomvien som fredag ettermiddag lå helt rolig og kikket på alle som kom ut… 07. februar 2022

Les også

Filip fanget måren i den blå timen på Ravndal Han stenger dem ikke inne i bur. Han dreper dem heller ikke med gevær. 05. februar 2022

Les også

Europas største ugle stopper liten hytte på Jæren Alle kommunene i Rogaland har nå signert en avtale som gjør at du kan få en ny arkitekttegnet hytte som turmål i ditt… 23. oktober 2021

Les også

Denne ålen blir spist levende minst åtte ganger Orrevatnet sist søndag: Grete Jonsson sitter i fotoskjulet da hun hører et voldsomt plask. 17. januar 2020

Les også

Luis klarte det igjen, har i 53 år sovet seg gjennom vinteren ute på Jæren Det måtte mer til enn korona, Sibir-kulde og den kaldeste to ukers perioden på 12 år i Rogaland. 19. mai 2021

Les også

Se hvem som i flokker på over 20 dyr nå inntar skogfattige Jæren Nei, det er ikke fra et jorde ved en trang Vestlands-fjord. Det er det nye innslaget i Arne Garborgs eget rike. 06. februar 2019