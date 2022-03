Sandnes i norgestoppen på boligutvikling: Eivind (33) må få plass til den lille som er på vei

Blant landets 20 største kommuner er Sandnes nest best på boligutvikling. Eivind og Linda bygger for å få plass til familiens nyeste medlem.

Eivind Bøgild (33), Linda Bøgild (29), Theodor Sinnes Bøgild (10), og Mathilde Sinnes Bøgild (6) gleder seg til deres nye hjem er ferdig bygget.

– Hommersåk, det er plassen!

Eivind Bøgild står på grunnmuren til det som skal bli hans nye bolig og smiler bredt. Etter planen skal rekkehuset stå ferdig innen året er omme.

– For meg handler det om naturen, og om samholdet man opplever ved å bo på et lite sted, sier Bøgild.

Datteren Mathilde på sju ruller rundt på betongen på rulleskøyter. Hun og storebroren Theodor er energiske, og for Eivinds del betyr det at han må bygge hus et sted som kan tilby fritidsaktiviteter.

– Her har vi alt vi trenger, sier Bøgild.

– Unntatt ishall, det mangler Sandnes.

33-åringen kommer fra Hommersåk, men han har også bodd flere år i Stavanger. Det samme gjør kona Linda. De legger ikke skjul på at det har noe å si at de får bo nær familien. Paret leier en leilighet et steinkast unna mens de venter på at det nye huset skal reises.

Og for tiåringen Theodor er det stas at han blir nabo med flere kompiser.

– Der, der og der, sier Theodor og peker på husene der han allerede har venner som bor.

Mens Aftenbladet tar bilder av familien Bøgild på grunnmuren til det fremtidige rekkehuset, ropes det fra et nabohus. Tiåringen Theodor har flere venner i nabolaget.

I tillegg til naturen, er det én ting Eivind trekker fram som er bedre med å bo på Hommersåk enn i Stavanger.

– Ingen eiendomsskatt hjelper jo på, ler han.

Han jobber på Forus, i National Oilwell Varco, og der har han jobbet i 15 år. Likevel sverger han til Hommersåk.

– Det er godt å komme seg litt vekk etter at man er ferdig på jobb, sier Bøgild.

Snart skal Eivind og Linda få sitt første barn sammen. Da trengs både større bil og større hus.

– Vi vil ha alle!

– Vi har vært veldig på, både politisk og i administrasjonen, for å gjøre ting så enkelt og raskt som mulig, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

I en kåring av boligvennlighet, som er gjennomført av Norsk boligbyggelag (NBBL), kommer Sandnes kommune på andreplass blant de 20 største kommunene i Norge.

De to temaene er tilrettelegging og boligbygging.

Tilrettelegging måler kommunenes evne til å tilrettelegge for boligbygging.

Boligbygging måler resultatet av tilretteleggingsarbeidet, altså hvor mange boliger som blir bygget.

NBBL leide inn analysebyrået Samfunnsøkonomisk analyse til å lage måleverktøyet som rangerer kommunene. Tallene er hentet fra Kostra og inneholder 16 ulike indikatorer.

– Vi har bredt utvalg, og det er rimelig å bo her, sier ordfører Wirak.

Ordføreren innrømmer at det aldri er spesielt billig å kjøpe bolig, men legger til:

– Vi har gode ordninger med startlån, og politisk har vi satset på å ha full fart på boligbygging - og å ha nok boliger. Hvis vi bygger nok boliger, holder vi også prisene nede.

– Hvem vil dere helst skal slå seg ned i Sandnes?

– Vi vil ha alle, vi, for vi har plass! Vi har full fart i næringslivet, med lite arbeidsledighet.

Ordføreren sier det er dyrt for kommunen med barnefamilier som skal ha skoleplass og barnehageplass, men at han ser på det som en investering.

– Det å ha befolkningsvekst er den beste investeringen vi kan gjøre, sier Wirak.

Ifølge Wirak vokser Sandnes med 1000 nye innbyggere i året, og har doblet befolkningen på 35 år.

Randaberg og Eigersund på topp 10 nasjonalt

– Fantastisk!

Slik reagerer ordfører i Eigersund, Odd Stangeland, på resultatet.

Blant alle landets kommuner havner Eigersund på sjuende plass. To plasser under ligger Randaberg, på niende.

– Det er jo en veldig god og hyggelig nyhet å få. Det er ikke alt som kan rangeres og måles, men når en får gode resultater handler det om at noe er gjort rett over tid, sier Stangeland.

Odd Stangeland mener det gode resultatet i NBBLs undersøkelse er et resultat av arbeid over lengre tid.

Ifølge ordføreren har Eigersund har brukt tid på å legge til rette for aktive boligområder. De har hatt en prosjekt i kommunen kalt Næringsvennlig kommune, som handler om å slippe flest mulig snubletråder når nye boliger skal bygges.

– Dette strekker vi oss etter hver eneste dag, at flest mulig skal kunne eie egen bolig. Vi ønsker at folk skal flytte til kommunen, og vil spesielt legge til rette for at barn og unge skal vokse opp i Eigersund, sier Stangeland.

Mener drømmen om stor hage er ut

– Jeg tror det handler om at det er plass, og at det er veldig mange unge folk som har lyst å bo enklere enn det de gjorde før.

Atle Berge, eiendomsmegler i DNB, tror vanene til unge boligkjøpere er annerledes enn før. Et moderne familieliv med to foreldre i full jobb, og gjerne færre barn enn før, tror han resulterer i at boligkjøpere krever mindre plass.

– Drømmen om å ha en stor hage er litt ut. Folk vil ha et nyere, mer moderne hus, og bruke tid på det de har lyst til. Ikke nødvendigvis hagearbeid, da, sier Berge.

Om kort tid vil ikke Mathilde (6) kunne rulle her lenger. Da vil reisingen av hennes nye hjem være i full sving.

Berge bor selv på Hommersåk, ikke langt unna tomten til familien Bøgild. Han sier nye boligfelt er utformet på en litt annen måte enn før.

– En annen betraktning er at de bygger eneboliger, leiligheter og rekkehus i samme boligfelt. Det er et veldig stort mangfold i feltene de bygger rundt omkring.